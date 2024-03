Una modelo Playboy cuenta su experiencia con Leonardo Dicaprio: "Es demasiado raro y viejo"

Leonardo Dicaprio vuelve a convertirse en noticia, y otra vez por un lío amoroso con una joven menor de 25 años, cuando él ya tiene 49. El nombre que ha hecho que el intérprete vuelva a acaparar los titulares de la prensa de corazón es el de Hieke Konings, una modelo holandesa de Playboy de tan solo 22 años.

La joven ha contado en una entrevista concedida para la revista mencionada anteriormente que coincidió con Dicaprio en un club nocturno de Los Ángeles: "Lo vi sentado con su sudadera negra y su gorra negra y nos miramos a los ojos". En ese momento el representante del actor se acercó a la joven y le ofreció ir a la mesa donde él se encontraba sentado.

Dicaprio cuando la modelo le pregunta por la 'regla de los 25': "Culpable"

Konings aceptó la invitación, y cuando tuvo al oscarizado intérprete en frente le preguntó sobre la famosa 'norma de los 25' que parece que Dicaprio se haya impuesto en sus relaciones sexuales y sentimentales. Según la modelo, él reconocería que el rumor es cierto contestándole "culpable".

Después de esa conversación la modelo de Playboy reconoce que se besó con Leonardo Dicaprio, pero ha opinado que el beso no le pareció nada del otro mundo, sino que fue bastante "normal", y que se esperaba algo mejor: "No fue el mejor que he tenido", comenta Konings en la entrevista.

Tras este beso, la joven asegura que el actor le invitó a su casa, pero que ella rechazó la oferta, algo que habría dejado descolocado a Dicaprio: "Reaccionó muy sorprendido. Por supuesto, no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no le conocía lo suficiente, respondió con dulzura: 'Lo respeto'".

Las supuestas rarezas de Dicaprio en la cama

La joven de 22 años relata que después de que ella le rechazara, Dicaprio se acercó a otra mujer y se fue con ella. Después de esta experiencia la modelo holandesa opina que "Leo es demasiado raro y viejo". Además, también ha revelado los detalles que le ha contado algunas conocidas que has mantenido relaciones sexuales con él: "Una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante el sexo porque no quería oírla. Y otra dijo que, incluso, le puso una almohada en la cabeza".

Leonardo Dicaprio ha reaccionado a estas declaraciones a través de sus representantes, quienes han contactado con el Daily Mail asegurando que "Leo ha insistido en que nunca ha conocido a esta señorita".