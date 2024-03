La enfermedad incurable que padece Kate Middleton

La Casa Real Británica atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre desde que se inició el reinado de Carlos III. Y es que, hasta el momento, el 2024 no está siendo un año bueno para la monarquía británica. Desde el cáncer, aún sin confirmar de qué tipo, del rey hasta la repentina operación abdominal y lenta recuperación de Kate Middleton, la estabilidad en Buckingham Palace se tambalea, dejando al príncipe de Gales y a la reina Camilla al frente de las obligaciones del monarca.

El rey Carlos III inició su tratamiento y, desde entonces, ya se le ha podido ver en apariciones públicas junto a la Reina Consorte, Camilla, lo cual ha tranquilizado a la sociedad británica. No se puede decir lo mismo de la princesa de Gales cuyo estado de salud se mantiene en el mayor secretismo posible. Dos situaciones afrontadas de forma radicalmente opuesta por parte de la Casa Real. Los rumores sobre la enfemedad que padece la mujer del heredero al trono británico no han dejado de surgir desde el primer día. El hermetismo de palacio no ha hechos más que incrementar los rumores sobre la gravedad de la dolencia de Kate. En un primer momento, y dada su intervención abdominal y las complicaciones posteriores, se llegó a rumorear que la principesa podría padecer algún tipo de lesión oncológica o que incluso podría estar en estado de coma por las graves lesiones sufridas durante la operación.

Sin embargo, las últimas imágenes difundidas por la propia Kate Middleton parece que han rebajado los rumores sobre tu estado de salud. De hecho, algunos medios apuntan ahora a que la enfermedad que estaría apartando a la mujer de William de la primera línea sería la enfermedad de Crohn.

¿Qué es la enfermedad de Crohn?

Se trata de una dolencia crónica y de origen autoinmune. Es decir, que está provocada por el propia sistema inmune del paciente que, por causas todavía desconocidas, ataca los tejidos del aparato digestivo. Provoca úlceras en la pared abdominal y sangrado abundante. Entre los principales síntomas de la enfermedad de Crohn destacan

Dolor abdominal.

Diarrea.

Fiebre.

Pérdida de peso.

Hemorragia rectal.

En los casos de pacientes con casos muy graves, la única vía de abordaje y tratamiento es la cirugía abdominal para extirpar el segmento de intestino afectado por las úlceras. Se trata de una enfermedad incurable que tiene tratamiento sintomatológico. Las vías actuales de tratamiento incluyen también el uso de fármacos para disminuir la acción del sistema inmune y reducir las lesiones provocadas en el intestino. Si no se logra, no se descartan nuevas intervenciones quirúgicas para seguir amputando segmentos de intestino afectado.