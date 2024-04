La fotografía por la que todo el mundo piensa que Tamara Falcó está embarazada.

No es ningún secreto que Tamara Falcó e Íñigo Onieva llevan tiempo queriendo ser padres. De hecho, poco después de la boda, la pareja fue pillada por la prensa saliendo de una clínica de fertilidad, algo que deja claro que quieren ser padres biológicos. Ahora, una fotografía que ha compartido la marquesa de Griñón ha hecho pensar a todo el mundo que está embarazada.

La hija de Isabel Preysler ha publicado un selfie en Instagram en la que aparece frente a un espejo. Con la imagen muestra a sus más de millón y medio de seguidores su outfit: un jersey a rayas, un vaquero de tiro alto, un abrigo y un pequeño bolso. Además, con la entrada de la primavera, se ha atrevido a cortar su melena por el hombro, un corte de pelo, sin duda, muy favorecedor y en tendencia.

El gesto que ha desatado los rumores de embarazo

Todo esto, en principio, no llamaría la atención, sino fuera por un pequeño gesto: la pose de Tamara Falcó. En la imagen aparece cogiendo un extremo de su abrigo, acercándolo a su barriga. Además, la forma en la que toca su tripa también es cuiriosa. Este movimiento ha desatado el rumor de un posible embarazo entre sus seguidores, que se han mostrado muy contentos porque son conscientes de los deseos de la marquesa.

"Da la sensación de que está embarazada… Sí es así enhorabuena", "¡Regia!, ¿estás embarazada?", "Tu cara lo dice todo", "¡Se toca la barriguita! ¡Enhorabuena! ¿Estás embarazada?", "Esa tripita. Me da que está embarazada", "Pienso lo mismo, ¡está embarazada!" o "Me lo parece a mi o ¿está embarazada?", son solo algunos de los comentarios que los seguidores de la hija de Isabel Preysler han dejado en la publicación.

Tamara Falcó guarda silencio, por el momento

Por el momento, Tamara Falcó no se ha pronunciado al respecto, ni para confirmar ni para desmentir este posible embarazo. No obstante, el post de Instagram también cuenta con el 'like' de su marido, Íñigo Onieva, quien tampoco ha hablado públicamente sobre la posible maternidad de su mujer.