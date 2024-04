Una amiga de Paloma Cuevas habla sobre Luis Miguel: esto es lo que dice del cantante

Íntima amiga de Paloma Cuevasdesde hace décadas y una de las 'guardianas silenciosas' y de las poquísimas personas que ha vivido su historia de amor con Luis Miguel muy de cerca, Cristina Yanes ha asistido a la presentación del nuevo libro de Paula López Espinosa, 'La joya de su alma. El método único en el mundo para brillar desde tu interior', y nos ha hablado del maravilloso momento que atraviesan la diseñadora y el cantante a punto de cumplir su segundo aniversario como pareja.

Luis Miguel y Paloma Cuevas / Levante-EMV

Haciendo referencia al tema de la obra, la conocida joyera ha confesado que Paloma "es una mujer joya, que es capaz de adaptarse a cualquier camino de la vida. Es maravillosa siempre, de esas personas que en los momentos más duros y más difíciles es donde verdaderamente ella aporta su grano de arena con su corazón, con su cariño y con su forma de ser que es extraordinaria".

Europa Press

En España con sus hijas y sus padres, en los que está completamente volcada, la exmujer de Enrique Ponce cuenta las semanas para reencontrarse con Luis Miguel, que el 6 de julio arranca su gira por España en el estadio Santiago Bernabeu. El 27 de julio tiene previsto actuar en València, concretamente en el estadio del Levante UD. Un concierto que Cristina Yanes no se perdería por nada del mundo: "Aunque yo no fuera invitada ya estaría ahorrando todo el año para poderme pagar una entrada porque me encantan todas sus canciones" ha asegurado con una sonrisa. "Antes de conocerle ya me encantaba y ahora más. Él es maravilloso, maravilloso. De esas personas que triunfan en lo que se ponen y artísticamente es el número uno" confiesa.

Prudente, la íntima amiga de Paloma prefiere no revelar qué hay de cierto en que la pareja podría pasar pronto por el altar. "No sé, lo que ellos, lo que vida les depare. Que sean felices, que se lo merecen muchísimo los dos" asegura, encantada de que la diseñadora esté tan feliz con Luis Miguel.