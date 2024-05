Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís rompen

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís fue una de las parejas sorpresas de 2023. Pese a que ninguno de los dos ha comunicado de manera oficial su relación, la prensa ha logrado captarles juntos en más de una ocasión durante los últimos meses.

Ambos sorprendieron con su romance debido a su diferencia de edad, ya que el hijo menor de Carmen Tello tiene 34, cuando la andaluza tiene 51. No obstante, parece que esto nunca fue un problema, y ambos decidieron dar rienda suelta a su amor.

Pero la socialité lo hizo con cautela. Los conocidos de la pareja apuntan a que ella nunca quiso confirmar su relación con Solís: "Ella es muy lista y sabía de las historias que circulan de Enrique por ahí, pero le dieron igual. Tampoco es que quisiera casarse. Quería dejarse querer, pero al final, como es muy sentimental, pues se ha ilusionado, eso sí, con las riendas bien cogidas", explicaba una de sus amistades a Vanitatis.

La ruptura se habría producido después de la Feria de Abril de Sevilla. Según fuentes cercanas a la pareja, durante esta fiesta Solís se habría comportado de un modo que a la empresaria no le habría hecho ninguna gracia, ya que habría flirteado con una conocida influencer.

Al parecer, incluso los amigos de Solís le habrían llamado la atención por haber tenido este comportamiento de una manera tan descarada y en un lugar público. Vicky Martín Berrocal habría tomado la decisión de romper la relación después de enterarse de esto: "Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero Vicky, aunque sabía que lo que tenían no era nada serio, que lo hiciera delante de todo el mundo, fue demasiado para ella".

No obstante, estos mismos amigos apuntan a que la ruptura podría no ser definitiva porque, al parecer, continúan manteniendo relación y en cualquier momento se podría producir un nuevo acercamiento: