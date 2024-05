Sofía Vergara habla abiertamente sobre las operaciones estéticas

Sofía Vergara es, sin duda, una de las grandes estrellas de Hollywood. Su papel en la famosa serie 'Modern Family' la elevó al estrellato, pero anteriormente ya había trabajado no solo como actriz, sino como presentadora e incluso de modelo.

La intérprete cumplirá en apenas un mes, el próximo 10 de julio, 52 años, pero no hay duda de que luce estupenda. Recibe continuamente elogios por su aspecto físico, como el de Pablo Motos, unas palabras con las que el presentador generó bastante polémica: "No te voy a decir lo guapa que estás a los 51 años", le espetó durante su última visita a El Hormiguero.

Sofía Vergara a sus 51 años. / Instagram

Ahora la actriz, en una entrevista para Allure, ha hablado abiertamente sobre los retoques estéticos, y ha confesado que uno de sus secretos para lucir tan joven ha sido el bótox. Por otra parte, no se ha mostrado tan partidaria del ácido hialurónico: "No creo en los fillers. Siento que el filler es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven", ha opinado.

Por otra parte, también habló sobre las operaciones estéticas, mostrándose totalmente a favor: "Voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista", aseguraba. No obstante, lamenta que, por el momento, el trabajo no le permite someterse a estas operaciones: "Me gustaría tener más tiempo de inactividad, ya habría hecho cosas. Pero estoy continuamente frente a la cámara, no puedo hacerme algo y luego sentarme en mi casa recuperándome durante semanas".

Finalmente, apoya a quellas personas que quieran someterse a cirugías estéticas, pero opina que es genial que quienes se sientan a gusto con su cuerpo no quieran pasar por quirófano: "Siento que hay que aprovechar todo lo que hay ahí fuera. Quiero decir, si sí que te importa envejecer. Tampoco hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo. Pero si decides hacerlo, ahora hay tantas cosas por ahí...", sentenciaba.