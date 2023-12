7 plataformas de alquiler de ropa (para brillar con 'looks' de fiesta y de diario)

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, responsable de entre el 8% y el 10% de las emisiones de globales de CO2. Ocupa también el segundo lugar en mayor consumo de agua y es responsable del 20% de las aguas contaminadas. A todo esto hay que sumar la generación de residuos textiles (los nuevos plásticos). En España, solo el año pasado se generaron un millón de toneladas de residuo textil, el equivalente a una caravana de camiones cargados que fuera desde el centro de Barcelona al centro de Madrid. ¡Y no llega al 10% lo que se recicla!

Los modelos circulares, la segunda mano y la moda de alquiler, crecen desde la pandemia entre 10 y 20 más rápido que el mercado minorista en general. Un dato muy esclarecedor es, por ejemplo, que se espere que las piezas de segunda mano representen 1/4 de nuestros armarios en la próxima década. Y en cuanto a la ropa de alquiler, según un informe de la consultora GlobalData, el sector generó 4.900 millones de dólares en 2022 y se prevé que siga creciendo en los próximos años, registrando un alza anual del 19% hasta 2026.

Renovar constantemente el armario no es barato ni sostenible. Afortunadamente hay otras soluciones para no acabar con nuestros ahorros ni con el planeta. Y el alquiler de ropa es una de ellas. En 2023 este sector ha movido cerca de 2.000 millones en todo el mundo, con EEUU a la cabeza. Es una de las áreas de mayor crecimiento de la industria textil, y en España poco a poco también va ganando adeptos.

Black Label (Roberto Verino)

A finales de 2022, la compañía gallega de moda Roberto Verino lanzó Black Label, un nuevo servicio de alquiler de prendas exclusivas, muchas de ellas salidas directamente de la pasarela, y accesibles desde su página oficial. Se pueden alquilar vestidos, conjuntos y 'tops' y pantalones por periodos de 3 días, desde 58 a 280 euros.

Borow

La tienda de las hermanas Chen en la que la infanta Sofía escogió su modelo para acudir a la jura de la Constitución de Leonor. En esta plataforma multimarca, con tienda física en Madrid, puedes alquilar vestidos para fiestas, eventos o ceremonias de firmas como Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Jacquemus o Zimmermann. Por ejemplo, un vestido de Reformation valorado en 480 euros saldría por 82 euros. En Borow se pueden alquilar tanto prendas como accesorios y escoger el número de días que necesitas: desde 2 hasta 10. El servicio incluye un seguro que cubre algunos desperfectos y la tintorería. Bolsos y accesorios, desde 40, vestidos, desde 60€ y hasta 360€. Con la opción de prueba a domicilio, por 15€.

Ecodicta

Una opción muy interesante si quieres estrenar conjuntos nuevos cada mes es Ecodicta, ya que tienen un 'pack' de 5 prendas cada 30 días valoradas en más de 400 euros por 49,90 euros al mes. También la 'caja consciente', con 8 prendas para 60 días por 79,90€, valorada en 700€. "Puedes alquilar múltiples estilos, para ir al trabajo o para tus ocasiones más especiales", aseguran.

Lend the Label

El proyecto de la malagueña Blanca Mayoral tiene tienda física en Madrid y plataforma 'online'. Marcas muy 'top' y la posibilidad de rentabilizar los 'looks' más adorados de tu armario. Entre las firmas para alquilar están: Johanna Ortiz, Zimmermann, Missoni, Carolina Herrera, Ulla Johnson, Baymo, Amlul, Isabel Marant o María de la Orden, tanto vestidos de fiesta como conjuntos de dos piezas y accesorios para cualquier ocasión. De media, un 'look' sale por 85 euros por cuatro días (con complementos, unos 150€).

Me lo prestas?

Puedes alquilar y también dejar en consignación prendas de tu armario. Me lo prestas? es una tienda 'online' de alquiler de vestidos de fiesta, tocados y complementos de primeras marcas a un precio 'low cost'. "Fomentamos un consumo colaborativo sin renunciar al glamur y a la exclusividad. Por eso te ayudamos a que rentabilices todos esos vestidos y complementos de fiesta que tienes en tu armario y que no quieres volver a ponerte porque sería repetir 'look'", aseguran. El alquiler es por 5 días e incluye tintorería. Los precios oscilan entre 20 y 80 euros.

Rentvolution by SKFK

Accede a conjuntos para el día a día y la oficina diseñados por profesionales y alquila tus favoritos por un precio inferior al de venta. Cada conjunto de Rentvolution by SKFK incluye dos o tres prendas de calidad que se pueden probar durante un mes completo. Por ejemplo, un 'look' con pantalones 'carrot', camiseta con un sol estampado y cazadora estilo motera, sale por 51€/mes.

Zara Pre-Owned

Tras un año en funcionamiento en Reino Unido y unos meses activa en Francia, Inditex lanzó a mediados de este diciembre la plataforma Zara Pre-Owned en 14 países, entre ellos, España. Se trata de una herramienta con la que el gigante textil facilita a sus clientes la reutilización de la ropa comprada en Zara: incluye un apartado para solicitar la reparación de las prendas, otro para donarlas, y un tercero para venderla directamente a otros clientes. Y, por supuesto, también para comprar la de otros.