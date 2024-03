Los cortes que más favorecen a las mujeres de 40

Las mujeres a los 40 años suelen conocer su estilo y aquello que les sienta bien por lo que, a la hora de buscar un cambio de look, lo más importante es que el nuevo corte se adapte a su rutina y estilo de vida. Actualmente, los cortes de pelo no se asocian a una edad concreta, así que no existen límites términos de largo, forma o color. Se trata de escoger aquello que mejor se adapte a ti. Aquí tienes 6 cortes que sientan bien a cualquier mujer de más de 40.

1. Media melena escalonada

Una melena con capas a la altura de la clavícula es una opción muy en tendencia. Aporta volumen y movimiento al cabello, además de ser un corte que no requiere prácticamente nada de mantenimiento. Si además le añades unas baby lights color caramelo, como las de Nuria Roca, conseguirás darle mucha luz a tu cara.

Nuria Roca / instagram

2. Microbob escalado

Este look que es como un soplo de aire fresco. Ayudará a definir tu mandíbula y facciones gracias a las ligueras capas y la angulosidad del corte. Sin embargo, debes considerar la textura y volumen de tu cabello, además de la forma de cara. Pelos más lacios, con poca cantidad y las caras redondas son los tipos que mejor encajan con un microbob.

Julianne Hough / instagram

3. Flequillo ligero

Una opción que además de añadir dulzura y juventud a la cara, aporta un toque de elegancia. Si no quieres alterar tu largo, con un flequillo desenfadado obtendrás un cambio notable. Ahora, los flequillos no son la elección más adecuada si no quieres dedicar mucho tiempo a tu pelo.

Anne Hathaway / INSTAGRAM

4. Pixie cut

La opción más arriesgada para muchas pero, desde luego, la más cómoda. Olvídate de pasarte horas frente al espejo domando tu pelo, con un pixie cut lo tienes todo solucionado. La actriz Belén Cuesta está espectacular con este corte.

Belén Cuesta / instagram

5. Clásico long bob

No hace falta experimentar para transmitir mucho. Una elección tan simple como un corte recto por encima de los hombros, como el de Penélope Cruz, siempre transmitirá seguridad. Además, sigue teniendo el largo suficiente como para poder recogerte el pelo en una coleta baja.

Penélope Cruz / instagram

6. Melena larga

¿Quién dice que por la edad se tiene que sacrificar el largo? Actrices como Sofía Vergara y Jennifer López lucen su melena larga ya sea lisa o con ondas. Un corte versátil, que te permite jugar con tu pelo, manteniendo la sofisticación.