El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado que continuará al frente del Gobierno, sería "incompleta" si luego no pasa "de las palabras al BOE": "Esta declaración se tiene que ver acompañada de leyes o medidas que mejoren la calidad democrática". Baldoví ha asegurado que cuando Sánchez anunció el periodo de reflexión, él apostó "que se quedaba", pero "hoy no lo tenía tan claro": "Cualquier fórmula es válida porque los votos son legítimos, pero sería una declaración incompleta si luego no pasara absolutamente nada". Por ello, ha advertido que si Sánchez no pasa "de las palabras al BOE" para combatir la instrumentalización de la justicia y las noticias falsas con "hechos", estos cinco días "de reflexión colectiva" no habrán servido "para nada".