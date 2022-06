Edu, un niño de l'Eliana de 13 años, se ha hecho viral por interpretar la canción 'SloMo', con la que España quedó en tercera posición en la pasada edición de Eurovisión. El joven participó en el Campeonato de España de gimnasia aeróbica, celebrado en Torrent el pasado fin de semana. Antes de la entrega de las medallas (Edu ganó tres de ellas), la organización puso la canción de Chanel Terrero. "Mis compañeras sabían que yo la sabía bailar, así que me empujaron al centro del tapiz para que la bailase. Me moría de la vergüenza", relata Edu a Levante-EMV, ya que en los primeros segundos se muestra reticente a salir. Pero poco después, arrancó a bailar.