La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "coca, mordidas, prostíbulos, saunas" son el "GPS del coche" que llevó a Pedro Sánchez hasta la Moncloa. "No lo olvide usted", le ha dicho durante su turno de pregunta en la sesión de control al Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha afeado que haya utilizado su turno de pregunta para "apostillar" la intervención de Feijóo considerando "que no ha estado a la altura". Montero le ha recordado a Gamarra que el presidente de su partido se sigue sentando cada mañana en una sede pagada con dinero negro". "No tienen ninguna autoridad para hablar de corrupción. Si quieren responsabilidad, exijan la dimisión de la señora Ayuso", ha concluido.