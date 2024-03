A prisión por darle una paliza a su pareja en València y encerrarla bajo llave en la habitación

«De esta habitación no vas a salir hasta que se te vayan esos moretones, no hagas tonterías o te mataré a ti y a tus hijos». Bajo estas amenazas de muerte, un hombre encerró a su pareja bajo llave después de propinarle una brutal paliza por motivos machistas al escudriñar en su teléfono móvil. La víctima finalmente logró escapar a través de una ventana que tenía la persiana rota, y acudió a pedir auxilio. Su presunto agresor, arrestado en València, ya ha ingresado en prisión provisional por las lesiones, la detención ilegal, el maltrato y las amenazas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un domicilio del valenciano barrio de Patraix. Al parecer, el presunto maltratador le cogió el teléfono a su compañera sentimental y comenzó a increparla al ver algo que su mentalidad machista y sentimiento de posesión sobre la mujer no toleró.

De los gritos pasó a los golpes, como reflejan los numerosos hematomas que presentaba la víctima incluso dos días después de la paliza. Tras los lloros y súplicas de su pareja para que parara, el presunto maltratador depuso su actitud y al ver el estado en el que la había dejado la encerró en la habitación con un candado, para que nadie la viera hasta que las marcas y lesiones de su brutal acción hubieran desaparecido.

El arrestado, de 28 años, la amenazó y amedrentó para que no se le ocurriera intentar escapar de la habitación. «No te muevas de aquí, ya sabes lo que te pasará, me sacas al demonio», le dijo antes de encerrarla bajo llave. Previamente también le arrebató el teléfono móvil para que no pudiera avisar a nadie ni pedir ayuda.

En torno a las seis de la tarde del día siguiente, la mujer, todavía dolorida por los golpes que le había propinado su pareja, consiguió salir al balcón a través del hueco de la persiana que estaba rota. Una vez allí pasó a otra habitación y logró salir del inmueble para acudir a la policía a pedir ayuda y ser atendida de las lesiones que presentaba, principalmente en el rostro.

Confesó que "se le había ido la mano"

Cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Patraix donde se había producido la agresión machista tocaron el timbre varias veces hasta que un hombre (el presunto maltratador) les abrió. El sospechoso reconoció que el día anterior había tenido una fuerte discusión con su pareja y confesó que «se les había ido la mano».

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de violencia contra la mujer, lesiones, detención ilegal y amenazas. El arrestado, de 28 años, alegó que no la tuvo secuestrada y que su víctima podía haber salido de casa cuando quisiera.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado viernes. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de València, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional debido al riesgo para la vida de la víctima, al considerar «insuficiente» la medida de prohibición de alejamiento impuesta al investigado para garantizar la seguridad de la mujer y evitar que vuelva a atacarla a ella y cumpla sus amenazas.