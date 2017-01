El Ayuntamiento de Riba-roja lleva un año y medio sin contrato de limpieza viaria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria lleva funcionando desde hace año y medio sin contrato de limpieza viaria. Esto no quiere decir que nadie proceda a sanear las calles del municipio. De hecho, este servicio lo sigue prestando la misma compañía desde 2003, pero el contrato finalizó el 31 de agosto de 2015, cuando o bien se debería haber prorrogado por otros cuatro años o se debería haber abierto un nuevo proceso de adjudicación de la contrata.

El 1 de septiembre de 2003, el gobierno del Partido Popular de Riba-roja adjudicó por ocho años el servicio de limpieza viaria a la empresa Necso Entrecanales Cubiertas S.A., pudiendo ser prorrogado por dos periodos de cuatro años por mutuo acuerdo de las partes. Para romperlo, debía haber previa denuncia del contrato con una antelación de al menos seis meses a la fecha de expiración del mismo. En 2005, esta compañía subrogó el contrato a su escisión Acciona Servicios Urbanos S.R.L., quien ahora se encarga del servicio. Este contrató lo prorrogó el propio PP en 2011, y expiraba el 31 de agosto de 2015.

¿Qué ha ocurrido desde esa fecha? La misma empresa Servicios Urbanos S.R.L. ha continuado con sus labores, sin que se prorrogara el contrato adecuadamente. De hecho, las facturas han sido abonadas con reparo de Intervención al no existir un contrato. Eso sí, aparecen confirmadas por un representante de la administración pública y un representante político de forma que se acredita que el servicio sí que se ha prestado.

Además, un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Riba-roja recuerda que éste se podría prorrogar, pero que «no cabe la prórroga tácita», ya que el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente exige que ésta sea expresa, aunque no se haya denunciado el contrato anteriormente.

«Un servicio esencial»

El alcalde, Robert Raga, admitió ayer que actualmente no hay un contrato con la compañía Acciona Servicios Urbanos S. R. L., pese a que se encarga de la limpieza viaria de la localidad, aunque avanzó que los técnicos municipales están preparando o bien el contrato de prórroga o nuevas plicas, y justificó la tardanza de su ejecutiva en que «estamos arreglando contratos irregulares del PP y este es un servicio esencial que no debíamos dejar de prestar a la población». Asimismo, Raga recordó que fue el gobierno del PP el que contrató con esa empresa y que este partido tenía la obligación en 2015 de denunciar el contrato para sacar una nueva adjudicación, cosa que no hizo.