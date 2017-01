Denuncian que el contrato del servicio de recogida de residuos de Bétera excluye a Mas Camarena

El concejal del Ayuntamiento de Bétera Pedro Gallén, del grupo de no adscritos „fue expulsado por Ciudadanos„, ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra el pliego de condiciones por el que el consistorio adjudicó el servicio de recogida y transporte de residuos de la localidad en 2013. En aquel pliego se excluía expresamente el servicio a la urbanización de Mas Camarena, que lo contrata de forma privada por su cuenta precisamente con la misma empresa que ganó el concurso. Según argumenta Gallén, la ley de Bases de Régimen Local señala que es el sector público el que debe de asumir el servicio de recogida de residuios, por lo que entiende que dicho pliego es «ilegal». «Los vecinos están pagando dos veces por el mismo servicio», asegura.

Esta adjudicación fue sacada a concurso en 2013, con el PP en la alcaldía, justamente con el partido de Mas Camarena como socio de gobierno. Por ello, Gallén les apunta directamente: «Es significativo que una formación política que supuestamente defiende los intereses de las urbanizaciones, en especial de Mas Camarena, votase a favor de un pliego que dejó expresamente fuera del servicio de recogida de residuos a esta urbanización, formada por más de 1.250 viviendas, colegios, residencias, centros comerciales, etc.»

Se dejó «para fases posteriores»

El portavoz de Mas Camarena-CUBE, Salvador Beltrán, explicó ayer a Levante-EMV que en el momento de la licitación su partido accedió a que el ayuntamiento se hiciera cargo de la recogida de basuras en fases posteriores y no entonces. En sus inicios, la asociación de propietarios de la urbanización de Mas Camarena tenían contratados de forma privada los servicios de jardinería, mantenimiento de limpieza de vías públicas, autobús y recogida de basuras, que no prestaba el ayuntamiento. Según señaló Beltrán, durante la pasada legislatura acordaron con el PP que el consistorio se hiciera cargo «progresivamente» de ellos. Así, en aquel período la corporación local ya asumió la limpieza viaria y la jardinería, «que era lo que nos costaba más dinero a los vecinos», aseguró; mientras que del autobús ya se encargó la Generalitat. «Para no hacer daño a las arcas municipales, dejamos el tema de la recogida de residuos para legislaturas posteriores», añadió.

Mas Camarena-CUBE dejó a principios del año pasado el equipo de gobierno, que conformaba junto a Compromís y PSPV. Sin embargo, Beltrán insistió ayer a preguntas de este diario que la actual ejecutiva de Cristina Alemany se comprometió a que próximamente sacarán a licitación una ampliación de este servicio de recogida de residuos en la que sí que estaría incluida la urbanización que da nombre a su partido político.