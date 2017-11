Las PAH piden que se retire el recurso a la ley valenciana de vivienda

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca del País Valencià (PAH PV) se han manifestado este miércoles ante la sede del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) para pedir a los 'populares' que el Gobierno central retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de función social de la vivienda de la Generalitat y, también, que se debata en el Congreso la norma propuesta por estas plataformas en este ámbito a nivel estatal.

Así lo ha anunciado este miércoles en atención a los medios durante la movilización en la Plaza América de València el coportavoz de la PAH valenciana, José Luis González. Esta manifestación ha sido convocada después de que el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobara dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana.

En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal y la comunidad se habría atribuido funciones que no le corresponden.

González ha expresado que "necesitan" que el Gobierno central "levante ese recurso, porque los avances que se han conseguido a nivel de Comunitat Valenciana, después de lo que nos ha costado la negociación con todos los grupos en las Corts, donde tenemos el apoyo de todos, de Ciudadanos, del PSPV, de Compromís y de Podemos". "Después de todo eso van y nos lo recurren. Nos parece fatal", ha lamentado.

El portavoz de los afectados por la hipoteca ha destacado cuatro "elementos fundamentales" de la ley de vivienda valenciana que recurridos y que, por tanto, se van a paralizar.

Se trata del "desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda"; la obligación para los bancos de ofrecer un alquiler social a las familias sobre las que inicie un proceso de desahucio y que se encuentren en situación de exclusión social y sin alternativa habitacional, y la posibilidad de que la Administracion lleve a cabo una "expropiación temporal del uso, que no de la propiedad" de las viviendas en caso de que la entidad bancaria no ofreciera dicho alquiler social.

También, el "reconocimiento y estudio de las viviendas vacías que existen", ya que "hay miles de viviendas vacías que deben ponerse en el mercado y si no, tiene que ser sancionado", que se referiría, según González, "a los grandes tenedores de vivienda, nunca a particulares, sino personas jurídicas que tienen más de 1.000 metros cuadrados".

Recurso a las leyes autonómicas

El portavoz de la PAH ha asegurado que están "muy cabreados" porque "en los años 2012 y 2013, ante la existencia de desahucios y ya que los gobiernos no habían regulado el derecho a la vivienda, recogimos en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 1.403.000 firmas, que se presentaron en Madrid y, teniendo el apoyo de todos los grupos menos el PP, el PP no las asumió. "Ahora hemos desarrollado leyes autonómicas y las han recurrido en Murcia, en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, en Canarias, en Valencia... No nos parece serio", ha criticado.

Ante esta situación, ha explicado que las PAH han vuelto a llevar su propuesta de Ley de Vivienda al Congreso: "Llevamos seis meses negociando con los partidos políticos una ley estatal para que se demuestre que ya no es un problema de excusa de competencias, porque va a ser estatal". En este sentido, han censurado que el recurso supone una "recentralización" y "expropiación" de la competencias de las comunidades autónomas.

"Ya nos han advertido que ellos no están por la labor y les queremos pedir que no paralicen la tramitación de la ley de la PAH, que se discuta y que la que consideren, pero que no la boicoteen", ha agregado.

"Una lucha poco política"

González se ha dirigido al PP para reivindicar que "esta lucha (la de la vivienda) es muy poco política, es una lucha de derechos humanos". "Hay muchas personas afiliadas al PSOE, al PP, a Ciudadanos, a Compromís o a Unidos Podemos a quienes los bancos no les preguntan por su carné. Todos los partidos tienen la obligación de responder y evitar esta masacre social", ha puesto de relieve.

Finalmente, preguntado por si han contactado con algún representante de los 'populares' valencianos, dado que se han manifestado frente a la sede del PPCV, el portavoz de la PAH ha señalado que se ha acercado a hablar con ellos "una persona que no tiene cargo político, que trabaja a nivel administrativo".

Así, ha opinado: "Creemos que no es conveniente que (su interlocutor) ostente un cargo administrativo, porque no es responsable y lo que vamos a hacer va a ser plantear por escrito a la presidenta del PPCV (Isabel Bonig) la retirada del recurso de inconstitucionalidad y que se permita la ley de vivienda de la PAH a nivel estatal, para que sea sensible como muchos concejales y alcaldes del PP también lo son".