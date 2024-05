El hospital de Manises es público y se integra con el General y Requena

El hospital de Manises es, desde ayer, público. La finalización de la concesión administrativa a la empresa Sanitas dio paso al proceso de reversión. A partir de ahora, será la conselleria de Sanidad quien asuma la gestión completa de la asistencia sanitaria del departamento, con la integración del personal subrogado —también el del laboratorio— dentro de la plantilla de la sanidad pública valenciana, como ya hicieron en Alzira, Torrevieja y Dénia.

Con la reversión, el centro pasa a formar parte del área sanitaria Valencia-Este, integrada también por el hospital General de València y el hospital de Requena. En palabras del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ayer comenzó «la planificación global de estos tres departamentos para adecuar la cartera de servicios a las necesidades de la ciudadanía». Lo explicó a las puertas del edificio antes de la reunión con los jefes de servicio y el comité de empresa, en la que abordaron el proceso de integración del hospital en la administración pública.

Marciano Gçomez se reún con los jefes de servicio y el comité de empresa del hospital de Manises. / Germán Caballero

Con la transferencia del hospital de Manises, el único centro sanitario cuya gestión está concedida a una empresa privada es el hospital Universitario del Vinalopó, cuyo contrato expira en un año. Sin embargo, Gómez se mostró ayer proclive a prorrogarlo porque los "indicadores aseguran un servicio eficiente y eficaz para la ciudadanía", por lo que no encuentra motivos para no ampliar la concesión. Sin embargo, desde el PSPV, reclaman la reversión de este hospital: "Ha quedado claro que el modelo Cotino y Ribera Salud no han funcionado", declara el socialista Rafa Simó, quien quiso agradecer al president Ximo Puig el regreso de la gestión de los hospitales a la sanidad pública.

Cómo será la integración del personal

El departamento contará con una plantilla ampliada de 2.560 facultativos, con la creación de 431 nuevas plazas que se suman a los 1.831 trabajadores subrogados y a los 298 estatutarios. En este sentido, Sanidad deberá realizar un proceso de equiparación de las condiciones de trabajo entre el personal subrogado y el estatutario; un deseo del comité de empresa para evitar «mal ambiente» que «perjudique el trabajo en equipo», explicaba la presidenta del comité, Ana Izquierdo. El conseller se comprometió a mantener una primera reunión en el mes de julio, un anuncio que da «tranquilidad» al personal. «Si hemos esperado 15 años, podemos un poco más», confesaba Izquierdo.

Otra de las cuestiones de la reversión está relacionada con la condonación de la deuda a Sanitas denunciada por la oposición. En diciembre, el Consell perdonó 47,6 millones de las liquidaciones de 2009 y 2019, pero está pendiente el pago de otros 300 millones, aunque Gómez aseguró que no «se perdonará ningún euro de los valencianos». Desde Compromís, Carles Esteve recuerda además que el «acuerdo de concesión incluía 139 millones de inversiones en infraestructuras, de los que hay 11 millones por ejecutar». Además, recordó que Sanidad no está cumpliendo los plazos en el proceso de homologación del personal subrogado: "En Denia, han pasado tres meses y no se ha hecho ningún avance". De hecho, la conselleria está optando por negociar el proceso con cada comité de empresa -ya ha firmado un aucerdo con el de Torrevieja- en contra de lo exigido por los sindicatos, porque considera que el marco jurídico y económico de cada centro imposibilita realizarlo de forma unificada.

Pese a los asuntos pendientes, la ciudadanía vivió ayer una jornada «histórica» tras 15 años de reivindicaciones. José Navarro, presidente de la plataforma ciudadana, celebró que «se deje de hacer negocio con nuestra salud», pero señaló que «queda mucho por hacer para conseguir la calidad asistencial que nos merecemos como pacientes». Para mostrar ese compromiso, la plataforma realizó ayer una concentración frente a las puertas del hospital en defensa de la sanidad pública.

La plataforma en defensa de la Sanidad Pública de calidad del departamento de Salud de Manises se concentró ayer frente al centro. / ED

«Los pacientes están viviendo un día normal»

La permuta de la gestión privada a la pública fue inapreciable para la mayoría de la ciudadanía que visitaba ayer el hospital de Manises. Según Marciano Gómez, eso se debió a una «transición fluida y generosa» gracias a la generosidad de la empresa concesionaria y del personal del hospital, cuyo objetivo fue que la ciudadanía «no haya notado nada», sino que «fuera un día normal».

Así lo constataron también los pacientes al abandonar el edificio. «Venimos de Urgencias y todo ha funcionado con normalidad», comentaban Antonio y Paqui, vecinos de Aldaia. Ellos se cruzaron al salir con Marisol de Quart de Poblet, que llegaba sin conocer el proceso de reversión. «Me parece muy buena noticia, pero deberían contratar más médicos y enfermeros por la espera es muy larga». En su caso, ayer tenía consulta con el especialista, un servicio que llevaba dos años y medios esperando.

Los alcaldes piden inversiones para mejorar el servicio

La Xarxa d’Alcaldies del departamento de salud celebró ayer la noticia, aunque aprovechó la visita del conseller para exigirle financiación para ampliar la plantilla y mejorar las infraestructuras para mejorar la calidad asistencial de los 214.000 vecinos de 14 municipios. Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet y portavoz de la plataforma aseguró que estarán «vigilantes para garantizar una asistencia eficiente y de calidad» y quiso agradecer a la ciudadanía «por conseguir que el Consell no paralizase la reversión» impulsada por el Botànic.

Suscríbete para seguir leyendo