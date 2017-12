Valencia será sede en 2019 del encuentro europeo sobre medicina interna en caballos

El profesor de Clínica Equina y jefe del Servicio de Medicina Interna Equina del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Ignacio Corradini, ha sido elegido presidente del comité organizador del Congreso anual del European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) en 2019. Así, Valencia y el nuevo Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH, recientemente inaugurado, serán dentro de dos años la sede de la 12ª edición del principal encuentro científico anual sobre medicina interna equina en Europa, que este año ha tenido lugar en Budapest.

Sobre la elección de Valencia y la CEU UCH como sede de este foro científico europeo en medicina equina, el profesor Corradini destaca: "Tenemos por delante dos años estimulantes y activos para la organización de este encuentro europeo desde la Unidad de Equinos de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, después de pasar la aprobación y acreditación por la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Ahora, organizar un evento científico europeo como el ECEIM es un nuevo reto para nosotros".

En la edición del ECEIM de este año, celebrada este mes de noviembre en Budapest, se presentaron alrededor de 90 trabajos científicos de todo el mundo a la comisión científica. De ellos, solo 36 fueron seleccionados y únicamente 18 incluidos finalmente en el programa para su presentación oral, entre ellos, el del profesor de la CEU UCH Ignacio Corradini, realizado en colaboración con Lara Armengou y Eduard Jose Cunilleras, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), e investigadores de la University of the West Indies (UWI), en las Antillas.

Anomalía en la hemoglobina de los caballos

Sobre la investigación presentada en el ECEIM en Budapest, el profesor Corradini destaca: "Hemos reproducido in vitro en muestras de sangre de caballo una anomalía de la hemoglobina por la cual esta no puede acarrear oxígeno, transformándose en metahemoglobina o hemoglobina oxidada. Este problema ocurre en el caballo por intoxicación, derivada del consumo de algunas plantas o tóxicos. Por un lado, hemos evaluado cómo se ven afectadas por esta oxidación las muestras de sangre de caballos durante el almacenamiento hasta su análisis. Y, por otro lado, hemos estudiado cómo se comporta la hemoglobina oxidada ante dos medicamentos que se utilizan para tratar este problema en humanos y en otras especies veterinarias".

Para Corradini, "los resultados obtenidos son destacables, porque nos han permitido establecer unas recomendaciones muy claras para los veterinarios clínicos respecto a cuánto se puede tardar en analizar las muestras de sangre de los caballos. Y además, hemos demostrado que dos medicamentos testados en el estudio tienen un claro efecto positivo, lo que abre una importante vía de investigación en el aspecto terapéutico de esta patología en caballos, sobre la que queda mucho campo por explorar".

Durante esta reunión anual en Budapest de los miembros del ECEIM de la misma especialidad por la que es diplomado el profesor Ignacio Corradini, ha sido propuesto y elegido por sus colegas como presidente del comité organizador de la 12ª edición del congreso de ECEIM, siendo designadas Valencia y la CEU UCH, como sedes para 2019.