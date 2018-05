"El Observatorio de la Infancia fue un brindis al sol que hay que reactivar ya"

«El Observatorio de la Familia y la Infancia fue un brindis al sol. Dos reuniones en ocho años, la última en 2011. La Comunitat Valenciana carece de una fotografía fija de la infancia y eso es muy grave. Por eso es imprescindible y urgente que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ponga en marcha o recative de forma urgente un observatorio que nos de las herramientas necesarias para ver la infancia más vulnerable». El responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, asegura que los menores «no pueden esperar más» porque «un año perdido en un adulto es reconducible, pero en un niño, no. Un año perdido en la infancia no se recupera. Ese tiempo no regresa». Si se trata del Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia –constituido en 2010 para analizar, informar, gestionar, registrar y proponer mejoras y solucionar los problemas de los menores valencianos– el tiempo perdido es de 8 años. El Observatorio que se creó no tuvo (ni tiene) actividad desde mayo de 2011. Fue constituido por el PP en la última era de Camps, pero el cambio de gobierno de 2015 no supuso una activación del mismo, sino todo lo contrario. Desde la Conselleria de Igualdad aseguran que habrá un nuevo Observatorio de la Infancia y la Adolescencia cuando se desarrolle la nueva ley de Infancia, que está en fase de tramitación ya que «el anterior observatorio carece de sentido con la nueva ley».

Quien sí se puso manos a la obra en 2015 fue el Síndic de Greuges, que creó su propio Observatorio del menor con representantes de las siguientes entidades: Plataforma en defensa del acogimiento familiar de la Comunitat Valenciana, Apime, Fundación Diagrama, Unicef, Caritas, Cruz Roja, Save The Children, Asociació de Directores i Directors del País Valencià, FAPA Enric Valor de Alicante, Covapa/FAPA de Alicante Gabriel Miró, Observatorio del derecho universal a la salud CV, Federació d'Ensenyament de CC OO, Secretaria de Política Social e Igualdad de UGT-PV, Colegio Oficial de Educadores, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Colegio Oficial de Psicólogos; además de profesionales y expertos vinculados a universidades y otras ONG , etc. Desde su constitución el organismo se ha reunido en diez ocasiones (la próxima cita es el 12 de junio), ha creado tres grupos de trabajo y ha tratado 14 temas en el último año con dos informes.

«El Observatorio del Menor del Síndic de Greuges es un excelente instrumento de trabajo y apoyo para la labor del Síndic», explican fuentes de la institución. Sin embargo, Save The Children y Apime (Asociación Profesional de Instituciones de Menores) exigen la poner en marcha de un organismo de estudio y consulta autonómico.