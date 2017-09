El PP pide explicaciones por la burla sobre Rita y Camps en el Aplec de la Pobla de Vallbona

El pasado fin de semana la Pobla de Vallbona acogió la sexta edición del ´Aplec Camp de Túria´, organizado por la misma iniciativa sociocultural y reivindicativa que daba nombre a la reunión. Las jornadas estuvieron repletas de actividades como talleres, charlas, monólogos y música en directo de conocidos artistas valencianos como Pep Gimeno ´El Botifarra´, ´El Diluvi´ o ´Aspart´.

?Entre los diferentes eventos había unas ´miniolimpiadas´ donde uno de los juegos consistía en lanzar bolas a un agujero dentro de una caja, que iba caracterizada con las caricaturas de Francisco Camps, Rita Barberà o el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Esta actividad causó polémica en el Partido Popular que exigió «explicaciones a Mónica Oltra», por considerar que Aplec Camp de Túria es «un colectivo cercano a la formación que lidera» la vicepresidenta de la Generalitat.

En un comunicado, los populares mediante palabras de Mari Carmen Contelles, vicesecretaria de Organización, acusaron al ayuntamiento de permitir este tipo de actividades, que según el grupo popular «incluían el lanzamiento de dardos y pelotas» contra las caricaturas ya mencionadas. Por su parte, el consistorio vallbonense respondió con otro escrito donde Beatriu Palmero, concejala de Cultura, recordó que «el ayuntamiento no organizó el Aplec, solo dio autorización». Además, Palmero desmintió a Contelles al decir que «se trataba del juego del tragabolas, en política no todo vale, no se puede mentir tan descaradamente», y defendió el Aplec porque «repercutió positivamente en el comercio local, sobretodo en la hostelería».