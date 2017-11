El Olímpic destituye al director deportivo y anuncia una reestructuración interna

El Olímpic reconoce sus problemas económicos. Lo ha hecho tras destituir al hasta hora director deportivo, Luis Miguel Garrido, por «la tesitura económica por la cual transcurre la entidad y en busca de aligerar la carga salarial de cara a los meses venideros», ha explicado el Olímpic en un comunicado. La decisión fue tomada el lunes de la semana pasada por la junta directiva y comunicada al propio Garrido por el presidente, Javier Úbeda, el pasado martes. Garrido no comunicó a los jugadores su salida hasta el entrenamiento de ayer, por no interferir en un partido importante como el del Castellón. El ya exdirector deportivo ha calificado su destitución como «surrealista», ya que considera que su salario no aligera en exceso el presupuesto. El club ha afirmado que ha sido una decisión «especialmente dura» porque el rendimiento de Garrido ha sido «notable». Fuentes del club setabense han dejado entrever que la destitución del director deportivo no va a ser la única a lo largo de esta semana pues se ha empezado «una reestructuración interna para adaptarse a su actual situación». Hace unas semanas el vicepresidente, Manolo García, afirmó que «se iba a cumplir el presupuesto aprobado en asamblea» y transmitió un mensaje de tranquilidad que ahora el mismo club ha alterado.

La de Garrido puede no ser la única salida del club pues el jugador Tobías podría estar buscándose otro equipo «en busca de minutos», algo con lo que no está contando en los últimos partidos. Ayer no entrenó.



Punto valioso ante el Castellón

En lo estrictamente deportivo el Olímpic volvió a sumar un punto en un desplazamiento y ante un rival directo, el Castellón, aunque de nuevo le volvieron a empatar en el minuto 89, como ya pasó ante el Villarreal C. El Olímpic fue de menos a más en Castalia. Carrascosa, que acababa de entrar en el terreno de juego, marcó en la segunda parte, su cuarto gol en liga, y cuando los tres puntos estaban ya camino de Xàtiva, en una jugada en la que el balón cruzó el área sin que se acertara a despejar, Cubillas marcó el gol del empate. Los resultados acompañaron, pues el Orihuela y el Eldense perdieron; empataron Torre Levante y la Nucía y únicamente ganó el Levante, próximo rival del Olímpic, y en tiempo añadido.

Jero López, entrenador del Olímpic, ha hablado del gol de Cubillas, de «jugada desgraciada y desafortunada que nos priva de haber sumado dos puntos más en un campo muy especial». López ha apuntado a la parte positiva del partido, «es un partido en el que sumamos, en el que hemos jugado bien ante un rival extraordinario y que reafirma el trabajo que está haciendo el equipo. Un grupo de jugadores enormes con esfuerzo y compromiso. Del partido estoy contento, pero con rabia de saber que nos ha faltado poco para ganar en un campo muy complicado».

Con este punto el Olímpic acumula once jornadas consecutivas sin perder. De momento ha salvado con los partidos contra Eldense (1-0) y Castellón (1-1) cuatro de los seis puntos en juego. El domingo recibirá al Levante, otro de los partidos ante un rival directo. Les quedará otro más a continuación contra el Torre Levante. El técnico ha afirmado que «estamos peleando contra los cocos de la categoría y estamos ahí como uno más, y tenemos que ilusionar a la gente y tenemos que hacer que la gente esté de nuestro lado», afirmó López tras el partido en Castalia.