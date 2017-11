Sueca presenta hoy el libro dedicado a Conrado Meseguer ilustrado por Roca

En su nueva faceta alejada del taller fallero y centrada casi en exclusiva en el dibujo y la pintura, Paco Roca cumple hoy un hito: la sede de la Societat Unió Musical de Sueca alberga la presentación de L'home dels pinzells. Se trata de una biografía de Conrado Meseguer, el célebre pintor costumbrista, obra de Antoni Llopis e ilustrada por Roca. Con este trabajo, el artista de Xàtiva da un salto cualitativo. Si sobradamente conocida es su trayectoria como dibujante o caricaturista, ahora ese talento se expresa de manera extensiva con un libro completo en el que se incluyen decenas de ilustraciones suyas.

Conrado Meseguer murió hace menos de un año, el 12 de enero pasado. Atrás dejaba décadas de oficio y un estilo pictórico asociado a las falleras, los arrozales, la huerta, el tiro y arrastre.. La editorial Reclam, de Alzira, pensó en dedicarle un libro; una biografía que va destinada al público escolar y que trata de mostrar a los pequeños la dimensión de este paisajista, de quien si no sus cuadros, muy cotizados, sus láminas están presentes en miles de hogares valencianos. Es un homenaje no sólo como artista, si no «como ser humano extraordinario», explican los impulsores de la iniciativa.

No es la única obra ilustrada por Roca en poco tiempo porque, tal como ya avanzó en Levante-EMV, está a punto de salir un libro sobre Raimon que también ha sido dibujado por un Roca en plan hiperactivo que días atrás, por si fuera poco, exponía una veintena de óleos en la Casa de la Cultura de Xàtiva en la que ha sido su primera exposición pictórica individual.

En la presentación del libro sobre Conrado Meseguer de hoy (a las 19.45 horas) intervendrán, además, de Llopis y Roca; Laura Granell (de la editorial Reclam) y Vicent Baldoví, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Sueca.