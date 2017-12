Los Albatexas rendirán tributo a Bigas Luna

Los cines Albatexas en colaboración con la Universidad de Durham (Reino Unido) celebrarán los días 15, 16 y 17 de diciembre un homenaje a Bigas Luna, director de cine aclamado internacionalmente y que lanzó simultáneamente las carreras cinematográficas de Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà en su conocida película "Jamón, jamón" (1992).

El homenaje valenciano es el quinto de una serie de eventos internacionales organizados por su hija Betty Bigas (diseñadora y curadora de arte residente en San Francisco) y el catedrático Santiago Fouz Hernández de la Universidad de Durham (Reino Unido), especialista en el trabajo del director. Para Valencia se han seleccionado tres películas ambientadas, al menos en parte, en la Comunidad Valenciana, una muestra de la influencia mediterránea en el trabajo de Bigas Luna.

El estreno, el viernes 15 de diciembre a las 20:00 horas, contará con la proyección del documental póstumo "Bigas x Bigas" (2017) y con la presencia de su co-director, Santiago Garrido Rúa; además de la viuda de Bigas Luna, Celia Orós (co-productora del documental); la co-guionista de las últimas películas de Bigas Luna, Carmen Chaves; así como el director catalán y amigo de Bigas Luna, Ventura Pons. Tras la sesión de preguntas, habrá una recepción de cava para los asistentes en el hall de los Albatexas.

El sábado 16 de diciembre a las 20:00 horas se mostrará "Huevos de oro" (1993), película ambientada en parte en Benidorm. La sesión contará con la presentación de la catedrática Carolina Sanabria, de la Universidad de Costa Rica y autora del libro "Bigas Luna: el ojo voraz" (Laertes, 2010).

El homenaje concluirá el domingo 17 de diciembre con la proyección de "Son de mar" (2001), adaptación de la novela de Manuel Vicent y rodada en Denia. La película será presentada por el catedrático Santiago Fouz Hernández, de la Universidad de Reino Unido y autor del libro "The Films of Bigas Luna" (de próxima aparición en Manchester University Press).

Este homenaje al famoso director catalán, fallecido en 2013, llega a València tras su paso, con gran éxito, por San Francisco, Newcastle upon Tyne, Barcelona y Ciudad de México. En 2018 el homenaje llegará a varias ciudades australianas y a Costa Rica. También se espera celebrar una edición especial de este homenaje en Los Ángeles.

Las proyecciones tendrán lugar en los Albatexas Cinemas (plaza de Fra Lluís Colomer, 4). Según señala un comunicado de las salas, se pondrán a la venta un número limitado de pases ´pack´ para las tres películas a un precio de descuento.