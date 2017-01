Daniel Martínez i Alicia Gutowska obren els concerts de Joves Intèrorets

«No existeix la música alegre», diuen que va dir el compositor austríac Franz Peter Schubert, considerat l´introductor del romanticisme musical, mestre lieder (el lied és una breu composició per a veu i piano, antecessor de la cançó moderna), i continuador (sempre a la seua ombra) de Ludwig van Beethoven. Amb la Serenata i la Sonata para violín y piano en re Mayor, de Schubert, comença hui a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset la programació musical d´hivern de la Universitat de València.

El concert serveix per a presentar Daniel Martínez i Alicia Gutowska dins del cicle de Joves Intèrprets CulturArts Música. En ell es podran escoltar també les obres Pie?? Polska (cançó polaca), de H.Wieniawski, i en la segona part, Après un Rêve (Després d´un somni), de G.Fauré; Kujawiak, Leyenda i Obertas, de H.Wieniawski; Meditación, de Jules Massenet i Síncopas, de F. Kreisler. Un concert, docns, per a piano i violí. El piano, a càrrec de la polaca Alicja Gutowska, deixebla d´importants pianistes reconeguts a nivell mundial com ara Alexei Or?owiecki (Rússia), Boris Petrusza?ski (Itàlia), Wojciech Kocyan (USA) o Wierkinia (Ucraïna) i estudiant de l´Academia de Música de Katowice «Karol Szymanowski».

El violí, de les mans del valencià Daniel Martínez (1989), que va començar els seus estudis als vuit anys en la Unió Musical de Llíria. En el seu període d'estudis de Grau Mitjà va ser concertino de l'Orquestra Jove i de l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical, va col·laborar amb la JOGV, i va rebre diversos premis i reconeixements.

Un cicle amb setze concerts

El Rector Peset serà un dels espais universitaris on se celebraran els 16 concerts programats, com ara la Capella de la Sapiència de La Nau i el Jardí Botànic. Són concerts de cambra que intenten acostar la música a la comunitat universitària i a la societat en general. L´entrada és lliure. Tots els concerts començaran a les 19.30 h, excepte el de diumenge 12 de febrer, a càrrec de 4 Sliders Trombone Quartet, que tindrà lloc a l´Auditori Joan Plaça del Botànic, a les 12 h.

Els programes tracten de seguir una línia de suport a la música valenciana i recuperen compositors d´este àmbit, però també figures clau de la història de la música. Dimecres 18, el torn serà per a Francisco Amaya (orgue) i Conrado Moya (marimba). A La Nau.