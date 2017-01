Pels passadisos del Botànic

Un jardí Botànic per on no passa ningú no està viu. Això és l´exposició Art al jardí (Botànic de València), que conclou este diumenge amb amb l'oportunitat d´una visita guiada amb les comissaries de la mostra, les professores Almudena Armenta i Teresa Guerrero. Flors a l´estufa freda i la sala Hort de Tramoieres, un recorregut per la bellessa i el treball on reflexió i sentiment es donen la mà: creativitat al servei (de la ciència) per mostrar els llenguatges individuals de les flors en un grup. Escultures, fotos, instal·lacions per resaltar la singularitat de la flor, la fulla i l´arbre. Tot a la mateixa altura d´importància. Transversalitat per veure la natura amb altres ulls. Per gaudir, aprendre, contemplar, replantejar-se conceptes, i respirar aire pur. «Entendre per valorar, i sentir-se part del jardí», diuen les comissàries. La visita és regalar-se una experiència de bellesa, això que deia Ramon Trecet, primer, Bru Rovira després „casualment, els dos, periodistes„ l´única cosa que paga la pena en un món amb esquirles de lletjor. «Exposicions com aquestes són part del moviment per «conservar, investigar i mantenir este espai verd a la vora de les muralles al sudoest de la ciutat.

Plantes com a musses per als passejadors del jardí, eixe gest d´ètica i estètica del pensament individual al lliure albir.

Les responsable de la mostra pertànyem al grup d´investigació Art, Ciència i Natura de la Complutense de Madrid. Treball de patrimoni a partir de projectes que du endavant el CSIC o el homòleg jardí a la capital del´Estat. El vincle entre l´art i el món vegetal amb caràcter científic, professionals que sempre il·lustran les seues expedicions.

Una exposició que permet gaudir de l´instant „una flor pot durar un dia„ i pensar «què suggereix un herbari, una orquídia, una fulla caiguda a la tardor, l´ombra d´un arbre, un conjunt de llavors».