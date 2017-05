Urbàlia Rurana evoca a la mar Mediterrània amb el seu nou treball «De tornada a les ribes»

Música popular valenciana i d'inspiració mediterrània. Eixes són les qualitats més significatives del grup musical Urbàlia Rurana des de fa més de vint-i-cinc anys. Ara, trauen nou disc. «De tornada a les ribes» té unes característiques que permeten assaborir aquestos elements tan autòctons de nou.Així, al repertori del disc es pot trobar peces arrelades al nostre territori, però passades pel sedàs del quintet. Tanmateix, són reconstruccions elaborades amb total respecte i estima envers els aspectes tradicionals de cadascuna de les composicions (jota, fandango, seguidilles, saloma, masurca, pasdoble o albades).

D'altra banda, s'escolten temes clàssics d'altres indrets, allò que en el món del jazz dirien estàndards, adaptats en aquest cas a la instrumentació acústica del grup. Es pot ballar al ritme de la bisagna, la polca i la giga de Quattro Province, d'un hassapiko de Lesbos i d'una tarantel·la de la Campània, al mateix temps que es pot gaudir d'una melodia del repertori klezmer i d'una tonada de Gascunya. A més, hi ha composicions pròpies de la formació i peces d'antics companys com Maurizio Martinotti i Xampo Llobat.

Per a les lletres, Urbàlia Rurana ha fet servir cobles populars de les comarques valencianes, versos de poetes antics, com l'andalusí Ibn al-Labanna (en versió de Josep Piera), i contemporanis, com el valencià Marc Granell. També s'han emprat textos de Joan Soler i Amigó, Rosabel Gumbau i Toni Torregrossa.

Un poema dóna nom a l´àlbum

El poema «Esbós de xiquet eixint d'escola» que Marc Granell va escriure per al desé aniversari de La Nostra Escola Comarcal (Picassent) és l'origen del títol de l'àlbum.

Les seues paraules descriuen l'esperança en el futur representada en l'infant que rep l'herència i l'afany de superació d'un poble a través de l'ensenyament, amb la mar com a evocació principal. És precisament una mar, la Mediterrània, l'espai de contacte amb músiques germanes per a Urbàlia Rurana i, també, el tema recurrent d'algunes cançons d´aquest disc.

Al disc, enregistrat a Tressets Àudio d'Algemesí, hi col·laboren Xampo Llobat (dolçaina i flauta), Jaume Gosàlbez (dolçaina i saxo), Tóbal Rentero (llaüt, bandúrria i guitarra) i Lucas Ibáñez (guitarra i requint). «De tornada a les ribes» es presentarà el divendres, 19 de maig, al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona dins de la programació del 30Tradicionàrius.