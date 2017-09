El Museu de l'Horta Sud col·labora al concurs fotogràfic Wiki Loves Monuments

Fotografiar els monuments de l'Horta Sud ara té premi. El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March, que presidix Carlos Ferndández Bielsa; l'IDEO i la Fundació Horta Sud lliuraran premis especials a aquells participants en el concurs fotogràfic Wiki Loves Monuments que trien els municipis i monuments de l'Horta Sud com a protagonistes. La iniciativa està organitzada per Amical Commons. Es tracta d'un concurs internacional, que celebra aquest any la seua cinquena edició, que anima documentar els monuments catalogats.

L'associació Amical Wikimedia col·labora en aquest concurs des de 2012. Inicialment van centrar els seus esforços en compilar el major nombre de fotografies possibles de monuments catalogats (BIC i BRL) dels diferents territoris de parla catalana. En 2014 i 2015 es va impulsar la creació d'articles sobre monuments. Des 2016 l'objectiu del concurs és el d'omplir buits. Des de l'associació es donaran premis a aquelles persones que creuen més articles o proporcionin fotografies sobre monuments que encara no estiguin registrats a la Viquipèdia.

El repte té un format de concurs per incentivar la participació. Amb un sistema de puntuació senzill. Per cada article nou o nou element fotografiat, s'aconsegueixen punts, amb l'objectiu d'acumular el màxim.