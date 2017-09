L'alcoià Jordi Raül guanya el Bernat Capó de cultura popular

Ahir va ser el dia en que es va fer a Dénia el primer lliurament del Premi Bernat Capó després de la mort del periodista i escriptor que li va prestar el nom. El certamen més important de difusió de la cultura popular enguany compleix 19 edicions i, a banda d´estar dotat amb 6.000 euros, l´obra es publica per part d´Edicions del Bullent.

«Contalles de iaios i iaies», l´obra guanyadora, és un recull de 30 rondalles arreplegades al llarg de 16 localitats i 5 comarques del meridional valencià , on han participat 17 informants (d´una mitjana de 70 anys) i 20 col·laboradors. Les peces recollides són un reducte del passat, testimonis d´una vida diferent, d´un ambient rural i d´una antiga manera de viure. Els personatges, plens de perícia, de valentia, d´humor, d´innocència, de bondat, de malícia, d´imaginació..., ho fan tot possible.

No és la primera recopilació que ha fet Raül però «la riquesa lèxica i l´ús paremiològic, per exemple, estan més depurats i són més rics i variats» i «com cada volta em costa més trobar rondalles noves o versions repetides interessants pel rogle per on em moc normalment, en el present recopilatori he hagut d´anar a sis pobles on no havia anat abans, malgrat els 26 anys que porte buscant i gravant narracions orals, especialment, rondalles», ha dit.

Jordi Raül Verdú Pons (Alcoi, 1960) és mestre, escriptor, contacontes i ha fet animacions lectores a Madrid, els EUA, Andorra i a la seua terra. Va tindre un llarg periple internacional i després de passar per la FPA d´Alcoi ara trebala al CP Real Blanc de Cocentaina. El periòdic Ciudad li ha otorgat el premi CAM Medi Ambient 2009, per la defensa i difusió del Medi Ambient.

El jurat ha estat format per Joan Seguí (Conservador del Museu Valencià d´Etnologia), Núria Sendra (editora d´Edicions del Bullent) i Gil-Manuel Hernández (professor de sociologia i antropologia social de la Universitat de València). Durant l´acte Jovi Lozano-Seser ha llegit un fragment del Costumari Valencià de Bernat Capó, per recordar-lo i hi ha hagut parlaments de Seguí, Sendra i Grimalt (president de la Macma i Alcalde de Dénia).

A la vetllada el músic i cantant Jaume Ginestar ha intercalat moments musicals amb cançons del seu darrer disc.