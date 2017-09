El Magnànim col·labora en l'edició en àrab del «Llibre dels feits» de Jaume I

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d´Estudis i d´Investigació, en col·laboració amb l´ISIC-IVITRA –Divisió d´Estudis Àrabs i Islàmics– de la Universitat d´Alacant i l´Institut Egipci d´Estudis Àrabs i Islàmics han presentat la versió traduïda a l´àrab del Llibre dels Feits del rei en Jaume I. Un treball capital de la historiografia europea que mitjançant aquesta nova versió pretén contribuir a l´entesa cultural i l´apropament intercultural partint d´un passat històric compartit.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha destacat, en relació a l´aportació d´aquesta obra, «la importància de conèixer-nos i reconèixer-nos per tal de canviar les nostres històriques relacions de violència al Mediterrani per unes relacions de pau, de reconeixement i de cooperació». Per tal d´aconseguir esta finalitat, la vicepresidenta ha incidit en «la rellevància de col·laborar entre distintes institucions valencianes per aconseguir projectes comuns, que ens permeten anar més enllà dels límits territorials de la demarcació de València». I en este sentit, ha valorat «la tasca de la Institució Alfons el Magnànim per tractar d´internacionalitzar la cultura valenciana».

Per la seua part, el director de l´ISIC-IVITRA de la Universitat d´Alacant, Vicent Martines, ha indicat que «per primera vegada hi ha a l´àrab la traducció completa del Llibre dels feits, amb notes i introducció, i amb rigor i qualitat, assegurada per les nombroses revisions realitzades a càrrec d´especialistes de diverses institucions superiors de referència del món àrab, així com també per part del Consell Científic Internacional de la Col·lecció, conformat per un equip internacional i interdisciplinar de les universitats d´Al-Azhar del Caire, La Manuba (Tunis), Medea (Algèria), Múrcia, Sevilla i la Universitat d´Alacant», ha detallat.