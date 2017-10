Llibertat, amnistia i ... il·lusions

El 9 d'octubre de 1977, després de les primeres eleccions democràtiques, el Plenari de Parlamentaris valencians va acordar proclamar el 9 d'Octubre com «Dia Nacional del País Valencià». A la vesprada, després de la signatura del "Compromís Autonòmic del País Valencià" entre els partits valencians amb representació parlamentària –UCD, PSOE i PCPV-PCE, entre d'altres–, es va celebrar a la ciutat de València una de les manifestacions més multitudinàries de la seua història en la qual varen participar, segons algunes estimacions, més de 600.000 persones.

Ara, el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, exhibeix, fins el 7 de gener, la mostra 9 d´Octubre de 1977. Retrats d´una il·lusió. Una selecció de fotografies realitzades pel col·lectiu de fotoperiodistes «El Cameraman» —integrat per Jorge Crespo, Rafael de Luis Casademunt i Carlos Errando— durant el transcurs d'aquella jornada. En les mateixes es recullen molts dels episodis que varen protagonitzar aquell 9 d´Octubre, com ara el ple extraordinari de parlamentaris que va tenir lloc a l'Ajuntament de València, la processó cívica, a més de la gran manifestació.

«Este és, per damunt de tot, una exposició honesta —ha assegurat el director del MuVIM, Rafael Company—, en què no s'ha actuat de manera esbiaixada ni apriorística, respectant totes i cadascuna de les diferents sensibilitats que es varen donar cita en aquella mobilització de tan enormes dimensions. Diferents sensibilitats i percepcions sobre el que havia estat —i el que havia de ser— l'autonomia política dels valencians».

Per la seua part, el responsable d'exposicions del museu, Amador Griñó, ha incidit en la rellevància social de la mostra, plantejada com «un document històric i fotoperiodístic que representa un moment fundacional en la construcció de la il·lusió col·lectiva de l'autogovern. Es tracta, per tant, d'un manifest visual, d'un mite fundacional i d'una part inextirpable de la nostra memòria».