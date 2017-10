SaguntReViu organitza una festa musical al Port amb Candelaroots i Jamaleònics

El col·lectiu SaguntReViu comença la tardor amb música i bon humor i, amb motiu del dia 9 d´octubre, demà diumenge a les 20:30 hores ha organitzat junt a l´Ajuntament de Sagunt una vesprada de música en directe. Els assistents podran gaudir de la presència de Candelaroots, un dels grups més punters de València, i que faran parada al Port de Sagunt després de passar pels escenaris del Rototom Sunsplash, Viña Rock o Arenal Sound.

A més a més compartiran escenari amb el grup local Jamaleònics que amb la seua gran evolució i l´atreviment de les seues notes de jazz pervertides i les seues mescles de funk, ska i reggae a la valenciana, estan a puntet d´esclatar i d´entrar en el circuit de la música valenciana.

I per a alimentar l´ ànima i el cos arriba des de La Plana la food truck The Funcky Corner, que a més d´oferir entrepans, beguda i tapes, també faran ballar amb una sessió amb vinils i música negra per amenitzar el previ i el final dels concerts.