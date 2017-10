'Carmen' arriba amb força a l'Auditori de Torrent

Després de ser representada en grans teatres de tot el món com el Teatre Reial de Madrid, l´Òpera de París o el Royal Opera House de Londres, l´Auditori de Torrent es prepara per a acollir una nova versió d´una de les òperes més famoses, «Carmen».

Esta nova adaptació es representarà el proper dissabte 14 d´octubre a les 20 hores. Kike Llorca dirigix este muntatge en el què, a diferència amb l´original, l´acció es trasllada als anys posteriors a la Guerra Civil Espanyola, al voltant de 1940. La Orquesta del Reino de Aragón (ORA), amb més de 35 produccions, 75 concerts i 110.000 espectadors, és l´encarregada de representar este llibret baix la direcció artística de Ricardo Casero. Sergio Franco és el cap musical del Coro Reino de Aragón.

Este drama, ambientat a Sevilla -ciutat que resultava molt atraient per al públic francés de l´època - en la segona meitat del segle XIX, compta la història d´una bella gitana, Carmen, que s´enamora del cap Don José. Este canvia completament la seua vida quan renuncia al seu anterior amor i es revela contra el seu superior al unir-se a un grup de contrabandistes. Mestrestant, l´amor de Carmen pel torero Comillo crea una relació de gels entre els tres protagonistes amb un final tràgic.

L´espectacle compta amb més de 120 persones en escena. Entre ells destaquen les veus d´Inés Moraleda, que interpreta a Carmen, Héctor García Blasco que serà Don José o Vicente Antequera que encarnarà el torero Escamillo i Julia Farrés a Micaela .

Sergi Guarné, director de l´ORA, ha assenyalat que esta nova versió és «un espectacle únic». A més, ha afegit que recolzen el talent nacional i que compten amb «moltíssima gent de la terra valenciana».

«Carmen» és l´última òpera que va escriure el francès Georges Bizet i va ser estrenada a París a març de 1875 amb la reprovació del públic. Encara que el seu compositor no va gaudir de l´èxit d´esta peça -va morir només uns mesos després de presentar-la – l´obra està considerada com uns del millors llibrets a més de ser l´òpera francesa més representada a tot el món, com afirma Sergio Guarné, «Carmen» és un monument de l´òpera que cents de milions de persones han gaudit de l´òpera a tot el món.