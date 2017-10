Una habitació que és un tresor

L´escriptor i bibliòfil Manuel Bas ha conformat al llarg de la seua vida una de les biblioteques privades més importants de la Comunitat Valenciana. El llibre ´Pasión por los libros. Memorias de un bibliófilo´ escrit pel propi Manuel Bas, recorre les seues memòries durant més de 40 anys. El volum es presenta hui dijous, 19 d´octubre, a les 19 hores, al Centre Cultural La Nau, en el marc de les activitats de l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives.

Presentaran l´acte l´exrector i catedràtic d´Història Contemporània de la Universitat de València, Pedro Ruiz Torres, i Nicolás Bas Martín, professor d´Història de la Ciència i Documentació de la Universitat de València i fill de Manuel Bas.

En un entranyable pròleg, Nicolás Bas rememora les paraules de Montaigne per descriure la passió del seu pare pels llibres. El cèlebre autor francés equiparava la seua biblioteca al seu regne i és allí on es va retirar a escriure els seus cèlebres ´Assajos´. La biblioteca de Manuel Bas, situada en una antiga casa familiar de Xàbia, s´ha inspirat en aquesta mateixa filosofia: ha servit per desenvolupar una notable tasca sociocultural, així com per inspirar obres fonamentals escrites per Manuel Bas.

Conformada per més de 25.000 llibres de temàtica valenciana, els volums han estat a disposició de totes les institucions públiques i han servit de base d´innombrables exposicions, congressos i seminaris, com els dedicats a Blasco Ibáñez, Roque Chabás, la impremta valenciana o el Tirant lo Blanc. La biblioteca va reunir, abans de la seua venda a la Biblioteca Valenciana l´any 2000, pergamins, manuscrits dels segles XIII i XIV, incunables, joies tipogràfiques dels segles XVI al XVIII, la primera edició impresa de la crònica de Jaume I, una col·lecció extraordinària d´obres de teatre en castellà i valencià, així com llibres de viatges i les primeres edicions de Blasco Ibáñez, alguns dels quals encara es conserven a la biblioteca de Xàbia.

A l´estiu de 1995, tancat a la seua biblioteca, Manuel Bas va preparar tota la part històrica i cultural dels expedients per tramitar que la Llotja fóra declarada Patrimoni Mundial de la Unesco. Ho va aconseguir. Allí també va escriure l´extensa nòmina d´articles en la premsa local per difondre el llibre valencià i algunes publicacions entre les quals s´ha de destacar: ´Roque Chabás. El historiador de la Renaixença´ (1995), ´Viajeros valencianos´ (s XV-XX) (2003) i ´El Quijote de Valencia´ (2006).