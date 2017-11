Una ruta sonora en format reduït i acústic

El festival Etnomusic Tardor explorarà aquest dijous, a partir de les 20 hores, una ruta sonora per les arrels i tradicions musicals de la mà del duo Fetén Fetén. Les seues composicions guien, a ritmes de ball, pel foxtrot, la polca, el vals, el xotis, les seguidilles o les havaneres, bressolant el públic per la Península Ibèrica i fent-los volar d'Itàlia al Japó o d'Argentina fins a Portugal en la segona de les sessions d´aquest cicle.

Fetén Fetén és molt més que el projecte musical de Jorge Arribas i Diego Galaz, és el llenguatge de l'ànima fet harmonia, un projecte iniciat en 2009 que pretenia posar banda sonora a les seues influències i records. Amb el violí, l'acordió, la trompeta, la mandolina i altres instruments com ara el xerrac, la flauta de cadira de càmping o l´ala de voltor, aquests músics ofereixen una festa de sons i emocions, un espectacle alegre i dinàmic ple d'improvisació que parteix de la música popular. Aquest duo ha recorregut nombrosos escenaris d'Europa i Amèrica i ha desenvolupat un programa didàctic per al públic familiar del Museu del Prado i del Museu Nacional d'Escultura de Valladolid, entre d´altres.

Després de l´òptima acollida registrada pel cicle la passada primavera, el Museu Valencià d´Etnologia, dependent de la Diputació de València, ha posat en escena un nou cicle de quatre concerts, Etnomusic Tardor, de format reduït i acústic. L'objectiu és mostrar propostes de música folk i del món amb un to més proper, amb formacions reduïdes –duos o tercets– propiciant un ambient més pròxim amb el públic, en un espai tancat.

Aquest festival forma part del cicle anual d'activitats culturals que organitza el Museu Valencià d´Etnologia al voltant de la cultura tradicional i la diversitat cultural. El projecte pretén presentar música tradicional valenciana amb plantejaments moderns i actuals; mostrar propostes musicals de diferents llocs de l´Estat espanyol i del món, vinculant el caire tradicional amb noves lectures musicals. El cicle es compon de quatre concerts, els quals tindran lloc tots els dijous, fins el 30 de novembre, a la sala Alfons el Magnànim del Museu d´Etnologia. Les localitats per presenciar els distints concerts són gratuïtes, però caldrà recollir les entrades prèviament, a partir del dimarts anterior a cada recital –màxim de dues entrades per persona– al vestíbul del Museu Valencià d´Etnologia, en horari de 10 a 20 hores. També es podrà disposar de les localitats efectuant una reserva on-line, a traves de la pàgina web http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/etnomusictardor2017.