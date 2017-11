El segell Mésdemil cesarà la seua activitat

«Arriba un moment en què la càrrega fiscal és tan gran que guanya més Montoro que nosaltres, i econòmicament l´empresa no és viable». Així ho deia ahir Carme Laguarda per donar raons del tancament del segell discogràfic valencià Mésdemil Petits Difícils Miracles, que ahir feia pública la seua «trista» notícia passada la ressaca del TroVAM, La Fira Valenciana de la Música i els Premis Ovidi, en els quals Mésdemil comptava amb 17 nominacions i finalment es va endur 4 premis, per a Tomàs de los Santos, Mireia Vives i Borja Penalba, Josep Aparicio Apa i Candela Roots.

«Mésdemil cesarà la seua activitat a finals d´any. Han sigut 10 anys de faena de la qual estem molt satisfets. Tancarem amb 132 referències editades, moltes experiències viscudes, moltes coses apreses i moltes alegries», deien en un comunicat. «La raó principal que ens ha dut a prendre aquesta decisió han estat els problemes econòmics que ens han acompanyat des dels inicis i mai ens han abandonat. Així que hem decidit plegar per a dedicar-nos a altres projectes», afegien. I no obstat tot, el comiat serà amb una festa, que tindrà lloc el proper 27 de desembre, a la sala 16 Toneladas de València, on organitzen l´últim concert i en el qual participaran alguns dels artistes que els han acompanyat durant tots aquestos anys, com Andreu Valor, Mireia Vives i Borja Penalba, MC Alberto, Pellikana, Candela Roots, Mox, Gener i DJ Conill. Un concert que, per la memòria, farà ressucitar els grups que van fer nàixer Mésdemil i que són Bakanal i Rapsodes.

Deu anys, xifra redona, final d´un cicle que van obrir allà per 2007 Carme Laguarda, el seu germà Andreu i Tubal Perales, i que ha deixat al seu pas i a bon ritme moltes gravacions de molts i bons músics valencians, una figura, la del músic, amb la qual també està relacionada el tancament del segell. «Els nostres clients són els músics, i en general, ells també viuen en una situació precària econòmicament. És un compendi de la situació de la cultura, el 21% d´IVA que ens toca pagar pels discos i tota l´activitat que desenvolupem. Som una empresa i com a tal ha de ser viable, i si la situació dels músics no millora, la nostra tampoc millorarà mai», afegia. Com deia Botifarra, si em pose a cantar cançons, te´n cantaré més de mil. Una tristor que Laguarda aprofitava per tornar a reivindicar «la necessitat d´una indústria real, infraestructures, inversions públiques i tot i sabent que l´emissió de la ràdio Àpunt i properament de la televisió són bones notícies, però els resultats dels quals encara no són immediats». Carme Laguarda afegia: «si algú vol agafar el relleu estarem encantats».

De moment, els tres socis de Mésdemil continuaran «donant guerra» en altre format. Tubal Perales, amb la seua marca de vídeo Impactant; Carme Laguarda, amb la seua empresa de comunicació Tenda de campanya i Andreu Laguarda com a productor músical d´anuncis i videojocs.

Són tants els grups valencians editats per Mésdemil que no és factible fer una enumeració. Entre els darrers, Ritmos, trenzas y gatos, de Besarabia o Merci Brassens, d´Eva Dénia i Merxe Martínez, entre d´altres. L´últim treball editat per el segell de Benaguasil ha estat el del grup Trineu amb el disc Rumb cap a enlloc i que ara mateix es troba en un procés de verkami per al seu nou disc Peix cru.