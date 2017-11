Que sí que "Diguem no!"

Sempre buscant la llum, com canta el Raimon que sí és d´aquest món, la seua mítica cançó tornava a avivar el vent del món en l´Homenatge a la Paraula, que diumenge acollia el Teatre Serrano de Gandia dins la XXI Setmana Literària, organitzada pel CEIC Alfons el Vell en un poble que és la primera Capital Cultural Valenciana, hereva d´una llarga tradició literària, transmissora del legat d´Ausiàs March, Joanot Martorell o Roiç de Corella. Era la presentació de l´espectacle Diguem no!, coordinat per Vicenta Llorca amb direcció escènica d´Ignasi Moreno, Lletraferits Comediants i la Escuela de Danza Sonsoles Borja.

Una Setmana que mostra la confiança en el poder absolut de la paraula. Un Homenatge que convida a reflexionar sobre fets antagònics. Un llibre que està plantejat en negatiu, «pareu atenció: Diguem no!», evocant un Raimon les paraules del qual encara són «de roent actualitat i tan vàlides com quan les va escriure el cantautor de Xàtiva fa més de 50 anys», deia Llorca.

Un recital de textos, música i dansa, i un llibre, on han participat 16 escriptors i 16 il·lustradors, tots plegats convidant a reflexionar al voltant del paper dels intel·lectuals en aquest moment d´incertesa, de realitat líquida, com anomena Bauman, el filòsof, assenyalant la necessitat urgent d´un canvi social inapel·lable i dinàmic. Com? Propiciant un ambient favorable per a la reflexió i l´anàlisi, «pensant que el món no és una tomba sinó una matriu», deia Llorca. «La transfiguració del món exigeix contemplació creativa, amor dinàmic, compassió personal i reinvenció de la vida. El pensament és un exercici de llibertat, i l´esperança s´escriu amb paraules i actes perquè qui escriu, s´apropa a l´altre, s´identifica amb els seus problemes i intenta planificar, possibilitar la reconciliació amb la dignitat de la vida que tot ésser humà té dret», deia Llorca.

Al llibre, l´estudi introductori de la filòsofa eslovena Simona Skrabec, La insuficiència de la paraula, escrit per a l´ocasió per una autora de lectures de la fragilitat, atzars de lluita i marcs identitaris de geografies imaginàries. Un llibre, que es diu Diguem no! Diguem prou! Amb la paraula: per la democràcia, la tolerància, la diversitat i la pau. «Perquè el passat lliga, impulsa: el futur obliga, engresca», afegia Llorca.

I continuant, hui, la ciutat retrà homenatge a l´escriptor saforenc i col·laborador de Panorama, Josep Piera, en el seu setanta aniversari, amb Manuel Forcano i Ferran Garcia-Oliver, i una introducció a càrrec d´Ignasi Mora.