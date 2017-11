«Espies en l'arena» guanya el Festival de Cinema Compromés

La història inèdita d´un grup d´exiliats republicans al servei de l´espionatge militar nord-americà a Espanya durant la II Guerra Mundial, «Espies en l´arena» ha guanyat el Festival de Cinema Ciutadà Compromés 2017, que donava a conéixer el seu palmarès anit, en una gala celebrada en el Teatre el Micalet, presentada per les actrius Lola Moltó i Maria Navarro Diaz.. La guanyadora és una pel·lícula documental dirigida per Marta Hierro i Pablo Azorín, que mostra les Operacions Banana i Apricot, en les quals, els agents van desembarcar a les costes de Màlaga com a espies per prevenir una possible invasió alemanya d´Espanya. Les operacions estaven organitzades per l´Office of Strategic Services, predecessora de la CIA. L´arriscada empresa es convertirà en la més erràtica i tràgica operació de l´espionatge nord-americà durant el conflicte. El documental ho mostra a través d´un exhaustiu estudi dels arxius nord-americans, britànics, els sumaris espanyols, l´arxiu del PCE i arxius privats, així com el testimoni de familiars i historiadors.

Aquest és un del cinc premis atorgats per un jurat, integrat pels crítics de cinema Joaquin Vallet, Juan Miguel Company, Ignacio Cort, Fernando Franco i Pau Vergara, els periodistes Emilia Bolinches i Jaime Millás i les realitzadores Pilar Pèrez Solano i Helena Sánche Bel.

La modalitat de cinema de ficció ha sigut guanyada pel migmetratge «Mis Cármenes», dirigida per Samuel Domingo, i el guardó de producció que millor destaca els valors de la ciutadania ha recaigut en «La família» (Dementia), de Giovanna Ribes.

El premi a la producció audiovisual que aporta més valor a l´ús del valencià ha sigut per a «Monstruari», curtmetratge dels estudiants de l´Institut Lluís Vives, de València, dirigit per Emili Martí López. Aquesta producció de cinema d´animació recupera ¡els monstres de la tradició valenciana. La Plataforma per la Llengua ha donat un premi en metàl·lic a esta producció. El guardó a la millor pel·lícula realitzada per micromecenatge ha recaigut en «En la ciudad» sin brújula, de Antonio Savinelli. A més, la tercera edició d´aquest certamen ha lliurat un premi en la nova categoria de youtubers socials, a Miss Tagless. I el sisè premi correspon a l´emès pel públic que ha assistit a les 26 sessions del programa. El guardó ha sigut lliurat al documental Peset, un home bo. Metge, rector i republicà, de Santiago Hernández i Matilde Alcaraz.

Al llarg d´un mes, un total de 57 produccions han sigut projectades, dels quals 48 corresponien a les inscrites en la secció de concurs, en sales de València, Sagunt, Elx, Monserrat i Aras de los Olmos. ACICOM és una entitat de voluntaris que promou la millora de la dieta cultural i informativa valenciana, i que defensa la intervenció dels ciutadans en la gestió de l´espai públic.