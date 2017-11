Uns premis del fil del vint a la Societat Coral Micalet

Després d´una setmana d´activitats, la Societat Coral El Micalet celebra hui la Vetlada literària i atorgaments dels seus guardons en un any en el qual es compleix el 30 aniversari dels Premis Miquelet, creat dins una Societat que va nàixer en 1905 a partir de la Societat Coral Orfeó Valencià El Micalet, fundada en 1893. És una de les institucions culturals més antigues de València, reconeguda com a Entitat d´Utilitat Pública. Els premis tenen 30 anys; la Societat, de fa més de cent anys, promou i defensa la cultura i les tradicions valencianes.

El Premi Miquelet d´Honor individual d´enguany ha estat per a la filòloga Maria Conca (Beneixama, l´Alcoià, 1948). El Miquelet d´Honor Col·lectiu és per a l´Associació de Juristes Dones d´Alzira (Ajuda). La primera es mostrava ahir contenta pel que té de simbòlic. «Tu saps que els miquelets eren una milícia valenciana, els defensors de la terra», deia recordant una figura que va tindre especial incidència amb el Comte Duc d´Olivares.

Per a Conca, doctora en filologia catalana i una de les impulsores del PSAN al País Valencià als 70, treballadora des del moviment de mestres en l´organització de les Escoles d´Estiu, escriptora i lluitadora des de les associacions de veïns i del moviment feminista, el premi és una manera de reconéixer el treball, «de molta gent que ha treballat per la llengua i la cultura catalanes al País Valencià. Estic agraïda a la Societat, amb la qual em sent molt vinculada. Allí vaig portar els meus fills a estudiar música i perquè en la ciutat és un espai de llibertat, és la casa del poble per al poble on tots ens sentim acollits i on n´hi ha un compromís envers el nostre país».

Conca mostrava també el goig de compartir l´Honor amb les Dones Juristes d´Alzira, associació Ajuda creada amb l´objectiu que qualsevol dona puga gaudir de tots els drets que li corresponen, sense tenir limitat cap recurs social, educatiu i jurídic. Són dones advocades que lluiten, sense ànim de lucre, amb el convenciment que l´educació en el respecte als drets de la dona i contra la violència de gènere és necessària per a afrontar un futur més digne i en llibertat. Hereves de l´esperit de Clare Zetkin i reivindicatives des de la sonoritat, docns, segons diuen, «una forma de rebaixar la nostra història és no contant-la, però també mitificar-la, val a dir, rebaixar la seua càrrega política, social o sindical i aconseguir que siga més digerible el mite que la realitat». L´associació fa seua la màxima d´Emma Goldman quan deia que si no puc ballar, la teua revolució no m´interessa. Ajuda, a més a més, té instaurat un premi homenatge a Ascensión Chirivella Marín, la primera dona que aconseguí exercir com advocada a l´Estat, i que han guanyat Maria Luisa Pérez, Didín Puig o Encarna Gil. Anna Oliver, una de les fundadores, és autora del llibre Parlem d´amor? Tu tries (Ed. 96), literatura «per ser conscients de la discriminació i d´opressió masclista» que pot ser física, també psicològica. Oliver també és una de les impulsores del projecte Sòriques, que aglutina associacions feministes.

La SC el Micalet, docns, està de grans efemèrides: enguany s´ha posat l´accent en els 100 anys de la Revolució russa, els 150 del naixement de Blasco Ibàñez, i els 25 de la mort de Fuster.