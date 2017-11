Els Premis Miquelet guardonen un treball sobre la música com a eina pedagògica

La Societat Coral el Micalet va celebrar ahir la 30ª edició del tradicional lliurament dels seus guardons anuals, els Premis Miquelet. Els guanyadors han sigut Daniel Vidal Ribero que amb l´obra Simfonies d'aula, experiències pedagògiques d'un professor de Música a la vora del Montgó ha aconseguit l´Enric Soler i Godes d´experiències pedagògiques; i Adrian Novella Sanvictoriano, que ha estat guardonat amb el Micalet de teatre amb l´obra Maruska. El premi Joan Coromines, d´investigació filològica, històrica o cultural enguany ha quedat desert.

La vetlada literàriava començar amb la signatura del protocol de donació del piano i de les partitures del Mestre Manuel Palau per part del seu net, Vicent Almenar Palau, a la Societat Coral el Micalet. Seguidament es va procedir al lliurament de la beca d´estudis musicals, atorgada pels ex alumnes de l´Institut Obrer de València a Izan Pinto Fortea, de primer curs d´Ensenayment Professional en l´especialitat de piano; i la beca d´ensenyament professional, atorgada per la SC el Micalet a Ariadna Morente Gutiérrez, de tercer curs d´Ensenyament Professional en l´especialitat de piano. EI guardó de Difussió del Patrimoni Cultural, atorgat pel club de viatges Fil per Randa, ha recaigut en el col·lectiu Feministes de Carrer (Fem Carrer), pel seu treball per a reviure els barris amb una perspectiva més humana i dinàmica.

Els tradicionals Miquelets d´Honor van ser per a l´Associació de Juristes Dones d´Alzira, com a Miquelet d´Honor col·lectiu; i la doctora en Filologia Catalana i activista social, Maria Conca, com a Miquelet d´Honor individual. Abans de lliurar-los, es varen atorgar les insígnies d´or de la Societat Coral el Micalet als socis de més de 50 anys d´antiguitat a l´entitat: Josep Pardo Navarro i Joan Josep Redó Fleta.