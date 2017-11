Un grup d´experts debaten hui sobre la promoció de la lectura i la venda per les xarxes

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València acull hui la jornada Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials: web, xarxes socials, blogs, tràilers de lectura i fòrums. Un seminari dirigit a docents de totes les etapes educatives, així com a bibliotecaris, editors, llibreters, escriptors i altres persones interessades en el món del llibre i la lectura, que organitza la Generalitat i el grup de recerca ERI-Lectura de la Universitat de València.

L´objectiu és compartir experiències per a fomentar la lectura utilitzant els mitjans socials que ofereix internet. La xarrada Mesurant l´èxit de la biblioteca en els mitjans socials, a càrrec de Nieves González (Universitat de Sevilla), obrirà la jornada per a continuar amb El tràiler de lectura per a la venda i la promoció de la lectura, de la mà de Rosa Tabernero (Universitat de Saragossa). Posteriorment, Anna Esteve (Universitat d´Alacant) i Virginia Calvo (Universitat de Saragossa) oferiran una conferència titulada Els blogs que parlen de lectura; mentre que M. Àngels Francés (Universitat d´Alacant) centrarà la seua intervenció en l´ús de Twitter per a promocionar la lectura; i Josep Maria Baldaquí (Universitat d´Alacant) donarà la xarrada Les biblioteques i els clubs de lectura. Finalment, Gemma Lluch (Universiat de València) i Dari Escandell (Universitat d´Alacant) participaran amb la ponència La web editorial com a eina de venda.

Durant el seminari es presentaran els primers resultats del projecte de recerca Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d´indicadors per a avaluar la seua qualitat i efectivitat. Aquest programa, desenvolupat pel grup de la Universitat de València ERI-Lectura, cerca donar respostes als canvis que Internet està provocant en la promoció de la lectura i en la recomanació de llibres i compta amb el suport de l´Observatori de la Lectura.