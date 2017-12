Capella de Ministrers actua a Notre-Dame amb les músiques de «Mapamundo»

Capella de Ministrers actuarà el diumenge en l'església Notre-Dame de Clignancourt, a París, amb el programa Mapamundo, música de la Cort aragonesa a Nàpols. L'esdeveniment està inclòs en les activitats de celebració del 70 aniversari de la Casa Regional Valenciana en la capital francesa, i està organitzat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, raó per la qual comptarà amb la presència del conseller, Manuel Alcaraz, i la directora general, Aitana Mas. El repertori estarà integrat per composicions musicals del XV, música de la Corona aragonesa, franc-flamenca i italiana, cançons i danses cortesanes, adaptacions de la música vocal, peces de nova factura elaborades per poetes al servei de la cort del rei Alfons V el Magnànim, com el valencià Ausiàs March (1400-1459) amb qui va estar vinculat en les seues expedicions pel Mediterrani.

La cort napolitana en el XV va tenir en el compositor aragonés Juan Comago un dels seus majors exponents. Nàpols va atraure prestigiosos intèrprets d'Espanya, que va contribuir al mestissatge amb el repertori italià. Un referent d'aquesta combinació musical va ser Luís de Milà, compositor i violista, que va servir a Fernando d'Aragó (Duc de Calàbria) a València, la cort del qual es va convertir en una rèplica de la napolitana i les seues activitats musicals van gaudir d'un prestigi, de la mà de la seua esposa Germana de Foix, que Capella de Ministrers ha seleccionat en aquest programa.

La formació de música antiga i barroca recala en la capital francesa en una gira que els ha portat a Xina (Pekin i Fuzhou) i Itàlia (Roma i Nàpols), on ha oferit programes com La Ruta de la Seda; Lucrecia Borja, entre la història,el mite i la llegenda; i el propi Mapamundo.

A més, el jurat dels Premis Internacionals de Música Clàssica ha nominat a Capella de Ministrers en la categoria de Música Antiga. El disc reconegut per a l'edició 2018 és Quattrocento, un treball que aborda la música i dansa de la Corona d'Aragó a Nàpols en el XV. Els països amb més nominacions en aquestos guardons són Alemanya, Regne Unit, França i Bèlgica; els premis es coneixeran el 18 de gener i la cerimònia se celebrarà el 6 d'abril en Katowice (Polònia) amb la presència de l'Orquestra Simfònica Nacional de Ràdio polonesa, dirigida per Alexander Liebreich.



Circularitat d´estils

Quattrocento és l'últim disc d´aquesta formació de referència, que centra la seua tasca en recuperar un patrimoni que abasta des de l'Edat Mitjana al segle XVIII. El repertori escollit en el cd és un exemple de la circularitat entre l'estil popular i culte del repertori musical i de cors de la Cort aragonesa en els entreteniments teatrals del Quattrocento napolità. El cançoner que millor representa el repertori és el manuscrit 871 de Montecassino. Aquest treball va tenir el seu gènesi en el marc d'Early Music Morella, Acadèmia i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista. L´esdeveniment, que va celebrar la seua sisena edició al juliol passat, compta amb el suport de nombroses institucions i la contribució d'universitats com la Sorbona de París, Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona, Castelló, València, Granada...

Capella de Ministrers, que celebra els seus 30 anys de presència en prestigiosos auditoris nacionals i internacionals, ha treballat en la recuperació d'un patrimoni que ha rescatat i difós en 1.500 concerts, un llegat que ha arreplegat en 54 discos propis i en diverses participacions, recopilatoris i cds promocionals.