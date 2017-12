Cinc comarques de l´interior valencià, unides per la música

El Consorci València Interior (CVI), que presideix Manuel Civera, celebra deu anys de vida. Una dècada gestionant els residus de les comarques de Camp de Túria, La Foia de Bunyol, la Plana Utiel-Requena, la Serrania, El Racó d´Ademús i la Vall d´Aiora. I, al mateix temps, cohesionant estos territoris mitjançant l´esport i la cultura. Una bona mostra d´esta unió ha sigut el primer acte que inicia este desé aniversari. Un concert al Teatre Rambal d´Utiel de la Banda Musical UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans amb la col·laboració de músics de totes les comarques que integren este consorci. Dirigits pel mestre Vicente Puchol Calvo interpretaren el pasdoble «Los dos Adolfos» de Martín Domingo, «La pícara molinera» de Pablo Lluna, «Estampas mediterráneas», Concert de trompeta interpretat pel solista Luis Andrés Faus, «Vals concierto trombón» amb el trombó solista Rafael Tortajada, «Gigantes y cabezudos» de Manuel Fernández Caballero, «Granada» d´Agustín Lara amb Miguel Porta com a trompeta solista o una selecció de West Side Story, entre d´altres.

L´acte, conduït per la periodista serrana Míriam Civera, va servir també per a presentar a Utiel la ferramenta «El meu compte ambiental", una manera d´acumular punts cada volta que les veïnes i veïns d´esta comarca utilitzen l´ecoparc. Al concert estigueren presents Manuel Civera, president del Consorci; Fernando Benlliure, alcalde d´Utiel; Tomás Perona, president de la Unió Musical Utielana; així com alcaldesses i alcaldes de les cinc comarques que l´integren.