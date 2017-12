L´autora de Simat Lourdes Boïgues presenta hui a Callosa la seua novel·la «Fills de la fam»

El Racó de la Pedrera, un indret fictici de la contrada valenciana de la Valldigna, és l´espai geogràfic on es desenvolupa la novel·la Fills de la fam (Edicions del sud, 2017), que aquest divendres la seua autora, Lourdes Boïgues i Chorro (Simat de la Valldigna, 1968), presentarà al Mercat de nadal de Callosa, Plaça del Convent. Una obra, drama rural, fascinant i commovedor, amb la qual Boïgues, que és autora amb llarga i premiada trajectòria en el gènere infantil i juvenil, enceta el seu camí de la literatura per als altres nens que es diuen adults.

Fills de la fam és una novel·la històrica per parlar de com la postguerra també ha deixat la seua empremta de fam i misèria. Segons la contra, «són temps on l´esperança ha estat absorbida per una calma asfixiant, sobretot per als vençuts com Pasqual. Tanmateix, una troballa macabra trasbalsa la vida del poble. Qui va soterrar aquella criatura en la casa dels senyorets? Pasqual es veu forçat a investigar uns fets que no convé traure a la llum. La lluita entre l´ànsia de justícia i l´instint de supervivència l´abocaran a una situació tan perillosa com prometedora. Però, de vegades, no hi ha elecció... ni justícia. I, aleshores, surt la revenja dels fills de la fam». Boïgues és autora d´un grapat d´obres publiades des de 2005. La més recent, L´estirp del caçador (Baula Edelvives, 2017).