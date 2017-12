Els Ubús de Castelló i l´EMT de Silla, favorits per al Vila de Mislata

El concurs de teatre en valencià Vila de Mislata encara la recta final de la seua XXXV edició i ho fa amb la publicació de les nominacions prèvies a la gran cita, el lliurament de premis, que se celebrarà este divendres en el Centre Cultural. En les travesses apareixen com a favorits Els Ubús de Castelló, que han obtingut nominació en totes les categories del certamen -vuit-, seguits molt de prop per l'Escola Municipal de Teatre de Silla, que ha aconseguit set nominacions del jurat més la del premi del públic.

Els primers van interpretar en el Vila de Mislata «Assajant Ubú», d'Alfred Jarry, una crítica corrosiva contra l'autoritat per a denunciar la corrupció i el despotisme que encara impera en la nostra societat.

Els de Silla, per la seua banda, van fer una adaptació de l'obra de William Shakespeare, «La comèdia de les equivocacions». Les dos tenen moltes paperetes per a convertir-se en triomfadores d'esta edició del concurs, però no estan soles, ja que també competiran pel premi al Millor espectacle les companyies Passeig-Teatre de Cullera, per «El malalt imaginari»; Pla i Revés d'Altea, per «Hereus i Pànic Escènic», per l'obra «Les ànimes de Lorca».



Vuit categories premiades

A més de l'espectacle, el Vila de Mislata lliura també premis al millor actor, millor actriu, millor actor de repartiment, millor actriu de repartiment, millor direcció i els premis Matíes Ruiz a l'ús de la llengua i la dicció i el Nemesio Batres, a la millor estètica de conjunt. A estes vuit categories s'unix el premi del públic, un guardó molt valorat per les companyies, que no concedix el jurat sinó els propis espectadors del certamen.



Nominacions repartides

A diferència d'altres anys, en què les nominacions han estat molt repartides, el veredicte del jurat -integrat per Empar Brisa, Toni Carpi, Maribel Casañ, Paco Pellicer i Pablo Ricart- les ha concentrat totes en les cinc companyies que opten al premi al Millor Espectacle. Les altres cinc companyies que han participat en aquesta edició del concurs es queden, per tant, sense possibilitat de portar-se premi. La cerimònia de lliurament tindrà lloc este divendres dia 15 de desembre, a partir de les 22.30 hores, en el teatre del Centre Cultural, just després de la representació fora de concurs del fandango de Marx, de la companyia Patricia Pardo de València.