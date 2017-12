La Nau rep la medalla de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles

El vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño, va anunciar ahir en el Consell de Govern de la Universitat la concessió de la Medalla al Mèrit de les Belles Arts corresponent a l´any 2017 a La Nau de la Universitat de València concedida per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. La Junta General d´esta institució, celebrada el passat dia 12 de desembre, va aprovar per unanimitat atorgar esta distinció al projecte cultural de La Nau de la Universitat de València «per l´elevat nivell de les seues propostes, en les quals queden reflectides d´una manera notable i destacat, la pluralitat, la llibertat i la transmissió del coneixement, en l´àmbit de les arts, les ciències i les humanitats; conformant l´edifici de l´antiga Universitat-Estudi General -en el qual es va fundar aquesta Reial Acadèmia l´any 1768-, com un imprescindible espai cultural, a l´abast de tots els valencians».

La cerimònia del lliurament de la distinció tindrà lloc al llarg del pròxim any, i serà inclosa entre les activitats més destacades, corresponents a la programació del 250 aniversari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.

Des dels seus orígens i a través dels segles, les universitats han contribuït al progrés de la societat com a espais culturals i han sigut els focus centrals i històrics de la transmissió del saber, de la cultura i de la ciència.

Emblema de la política cultural

El Centre Cultural La Nau constituix el principal emblema de la política cultural de la Universitat de València i s´ha convertit en l´espai cultural més singular de la universitat amb una programació cultural estable per a la ciutadania. Organitzacions i institucions culturals i cíviques, en la cerca de models alternatius i emergents, promouen amb La Nau tot tipus d´activitats culturals. En els últims anys la seua labor en l´àmbit cultural ha sigut premiada per diferents entitats.

A més dels premis al projecte cultural de la Nau, també han rebut guardons diferents projectes culturals de la Universitat entre els quals destaquen diverses publicacions, imatges i catàlegs d´exposicions en els premis d´Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, o projectes culturals: ASSAIG, Grup de Teatre de la Universitat de València, premi Avetid (Associació d´Empreses d´Arts Escèniques del País Valencià) i Escena Erasmus (Premi Carlemany de la Joventut del Parlament Europeu), entre altres.