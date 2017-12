Zoo tanca al Festivern el seu millor any

Tavernes de la Valldigna ja bull amb el Festivern. Els carrers del municipi ja estan quasi a punt per tal de rebre als milers de joves que des de demà i fins a la matinada del pròxim 1 de gener, gaudiran de l´últim festival musical de l´any 2018 a la Comunitat Valenciana.

El grup de Gandia, Zoo, tancará el 31 de desembre, al Festivern, el seu millor any, almenys, en quan a premis fa referència. La formació de la Safor, cap de cartell i un dels principals atractius del festival que es celebra a Tavernes de la Valldigna, ha rebut quatre guardons durant l´any que s´acaba.

El primer va ser el Premi Altaveu de Sant Boi de Llobregat en reconeixement a la seua trajectòria, després va arrivar el Cerverí de Girona per la lletra de la cançó «La Mestra», inclosa al seu segón disc «Raval», i els últims van ser els dos Premis Ovidi a la millor cançó, també per «La Mestra» i per ser els autors del millor disc de hip-hop i música electrònica.

Els gandians ja havien guanyat al 2015 un Premi Ovidi y l´Enderrock al grup revelació pel seu primer treball «Tempestes venen del Sud».

Ara, amb el sac ple de guardons, Zoo es presenta al Festivern de Tavernes, encara que el día 30 actuen a Mallorca amb motiu de la Diada de l´Illes, amb la particularitat de que seràn l´únic grup d´un concert que tancarà la commemoració dels actes de la festa mallorquina.

La banda que lidera Toni «Panxo» Sánchez Pardines es poresenta a la Valldigna tres anys després de la seua primera aparició. Va ser en desembre de 2014 i aleshores aplegava amb el seu primer treball, «Tempestes venen del Sud», que acaba d´ixir al mercat. Recordava ahir «Panxo» que «aquella era la nostra quarta actuació como a Zoo i la de diumenge que ve arriba quan ja en sumem más de 150. Tornem com un grup consolidat, més adult».

«Per a nosaltres, estar al Festivern és com a estar a casa. Estem a la Safor i actuem en un festival on ja hem estat, no només com a Zoo sino també com a membres d´altres formacions o com a públic», apunta el propi cantant i compositor de la formació.

El directe del dia 31 a Tavernes arribarà amb la nit de Cap d´Any ja avançada, tindrà una duració de 70 minuts i farà un recorregutpels tres anys d´història de la banda amb especial protagonime per els temes del disc i la gira «Raval» però sense oblidar els de «Tempestes venen del Sud», que tant recorden els seus seguidors.

«Anem al Festivern molt il·lusionats, amb ganes de gaudir amb la gent i de protagonitzar un bon Cap d´Any», afegeix «Panxo».

La formació gandiana actuarà després d´altre dels plats forts de la nit del 31 a Tavernes, Txarango. El concert dels de la Safor està previst a les 2.50 de la matinada.

Zoo també ha començat a programar el seu quart any a la carretera, que començarà en març a Alacant. L´any 2018 vindrà amb noves cançons, nous vídeos, i nou directe.

El grup de Gandia ja té concertades dates d´actuacions a Granada, Madrid, Torrelavega, Santiago, Ontinyent, Barcelona, Zaragoza, Vitoria i, fins i tot, al ViñaRock, a Villarrobledo.