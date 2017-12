«Els pirates del carib» atraquen en març al Palau de la Música

El cicle «Menut Palau», adreçat a xiquets i xiquetes i a les seues famílies, que començarà el 3 i 4 de gener amb «Feretes i cançonetes», incorpora el pròxim 28 de març una nova proposta molt innovadora i esperada pel públic valencià: la projecció a la Sala Iturbi de la cèlebre pel·lícula de Disney Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra, la banda sonora de la qual serà interpretada en directe per l´Orquestra de València en el mateix moment en què transcorre l´acció.

El Palau de la Música recupera d´esta manera este projecte, que es va veure obligat a ajornar a principi de gener d´enguany per motius tècnics aliens a l´auditori valencià. La regidora de Cultura, Gloria Tello, s´ha mostrat molt satisfeta per reprendre de nou esta proposta «que hem volgut incorporar a eixe cicle tan especial per a nosaltres que és ´Menut Palau!´, però amb totes les condicions idònies perquè gaudisquen les xiquetes i xiquets amb els seus», i a més, amb uns preus molt ajustats de 15 i 11 €, preus populars «per a assistir a un gran espectacle de cinema i música, un espectacle d´elevada qualitat, que mai s´havia fet al Palau de la Música», ha afegit la regidora. La direcció musical estarà a càrrec del mestre canadenc Julian Pellicano, que és un consumat expert en música simfònica amb cinema en directe.

«Menut Palau!» començarà el pròxim 3 de gener amb la gran festa de «Feretes i cançonetes», un festival multicultural que se celebrarà en tots els espais del Palau amb les actuacions de més de 20 formacions musicals i teatrals com Txarango, Dani Miquel, El Diluvi, Rodamons o The Ramonets, entre moltes altres. S´oferirà els dies 3 i 4 gener de 2018, i comptarà amb taller de màscares, malabars, estampació de camisetes, ludoteca, tallers de música per als bebés, l´art de la improvisació amb el rap per als joves i jocs tradicionals, així com una fira editorial al llit del riu Túria dirigida especialment al públic infantil. El preu és de 6 € per a un dia i 10 € per a dos dies.

Altres cites per a les famílies d´este cicle són «La volta al món en 80 melodies» el 3 de febrer; «Operamida», el 10 de febrer; l´Orquestra de València interpretant «Per la flor del lliri blau», del Mestre Rodrigo, en una adaptació teatral, el 23 de febrer; «Que llueva, que llueva», amb Los Titiriteros de Binéfar, el dia 4 de març; «Las maldades de la bruja novata», els dies 15 i 29 d´abril, i Peer Gynt, els dies 20 i 21. El programa conclourà el 6 de maig amb «El dia minimúsica».