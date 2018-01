La música de Txarango, ara en llibre

No hi ha millor regal per a les festes que regalar cultura. La música i la literatura són dos dels elements més característics dins d'este món. i l'obra «Obriu les portes» fa possible esta combinació.

Des de principis de desembre està disponible a les llibreries la nova llavor de Sembra Llibres, «Obriu les portes», de Txarango i la il·lustradora Gemma Capdevila, basat en la cançó homònima del grup.

A més a més este títol compta amb altra gran novetat. És el primer àlbum infantil il·lustrat de l'editorial independent valenciana.

En els temps que vivim, és fonamental posar a l'abast dels lectors més joves un llibre que faça reflexionar sobre la gran odissea dels nostres dies: la de les persones que han de fugir de casa seua a causa de la fam i la guerra.

Les il·lustracions que ha creat Gemma Capdevila tenen una gran càrrega poètica, i haurien d'ajudar a espantar els fantasmes de l'odi i sembrar, amb el diàleg entre diferents generacions, les llavors de la tolerància, el respecte i la diversitat.

No és la primera vegada que l'editorial publica llibres relacionats amb esta temàtica, com per exemple Córrer sense por i El gran futur, de Giuseppe Catozzella, o Quan érem refugiats, de Teresa Pàmies. Però és un tema que ha perdut espai en l'agenda mediàtica i este llibre hauria de contribuir a revertir esta situació.

Per la seua banda Txarango és un grup català que ha publicat tres discs: Benvingut al llarg viatge (2012), Som riu (2014) i El cor de la terra (2017).