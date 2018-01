El director valencià Enrique Barrachina al capdavant de la banda argentina de San Lorenzo

El passat 29 de desembre el director valencià Enrique Barrachina, titular de la banda de la Associació Música Jove de València, va oferir un concert al capdavant de la Banda Municipal de SantLorenzo (Argentina).

?Aprofitant un viatge familiar, Barrachina va ser convidat pels responsables de l'agrupació, actualment integrada per uns 30 components, la majoria d'ells professionals. Durant la seua estada, el director valencià va realitzar dos assajos i el multitudinari concert a la Plaça Sant Martín amb gran èxit de públic.

?El programa musical va incloure famoses peces del repertori popular argentí i espanyol amb obres locals de Piazzola, Gardel, Ramírez,... I espanyoles festives clàssiques de Daurat, Serrano, Padilla i Pascual Falcó i contemporànies dels valencians Martínez Gallego i Frank Cogollos i el zamorano David Rivas.

?El concert va finalitzar amb la nacionalment famosa Marxa de Sant Lorenzo dirigida pel valencià i el lliurament a aquest d'una resolució municipal nomenant-ho «Huésped de honor» així com d'una placa commemorativa per part de la banda.

?A més del concert, també va realitzar una sessió de treball al costat dels dos directors de la banda i diversos professionals.