La UV presenta el llegat d'Antonio Lecha Marzo, precursor de la medicina forense

La Universitat de València presenta hui 10 de gener a les 18 hores el llegat del metge forense Antonio Lecha Marzo, un dels creadors de la policia científica de principis del segle XX, o el que és més conegut hui en dia com a medicina forense. El llegat d´este investigador i científic infatigable, que posa les bases de la moderna criminologia i criminalística, es mostra en forma d´exposició que es pot visitar al Palau de Cerveró. Manuals, investigacions, fotografies, reflexions i consells mèdics i forenses, avanços així com converses i intercanvi d´informacions amb altres pioners en la matèria d´àmbit internacional són alguns dels materials que es poden trobar en la mostra.

L´arxiu personal de Lecha-Marzo, que conté moltes cartes de gran valor científic, ha sigut recentment donat per la família del metge forense a la biblioteca Vicent Peset Llorca de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero. Gràcies a la labor de l'equip de la biblioteca, amb la direcció de José Enrique Ucedo, el llegat es troba per primera vegada completament catalogat i disponible per a futures investigacions. Per a celebrar aquest fet s'ha organitzat una exposició, coordinada per Mabel Fuentes, amb una selecció de la documentació.

La inauguració comptarà amb la participació de la néta del metge forense, Carmen de Meer Lecha-Marzo que és també autora d'un dels millors treballs biogràfics sobre aquest personatge (Meer Lecha-Març 1985). Es podrà conéixer així, amb una gran quantitat de material bibliogràfic, manuscrits i fotografies de l'època, els orígens de la policia científica.