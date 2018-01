L'autoestima s'expressa en colors

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugurarà el pròxim dilluns, 15 de gener, a les 18 hores l´exposició «Projeccions infantils. Tallers d´experiència estètica» on es mostren part dels resultats del programa d´intervenció sociocultural «Art i Ment». Este projecte es va iniciar pel gener de 2017 dins de la programació ´Nau Social´ del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, que té com a finalitat promoure accions per a grups vulnerables i reduir la desigualtat social a través de la cultura.

En concret, la primera edició del programa ´Art i Ment´ s´ha destinat a famílies amb xiquets de 10 a 12 anys -just en l´etapa prèvia a l´adolescència-, per millorar a través de l´art aspectes com l´autoestima, l´expressió, el control emocional, l´assertivitat, les relacions socials i familiars d´este col·lectiu.

En total han participat 23 xiquets i xiquetes susceptibles a millorar estos aspectes, i els resultats de la primera edició han sigut positius, ja que després de les 12 sessions psico-educatives i artístiques realitzades al llarg de quatre mesos, s´han pogut observar millores en la conducta de tots ells. Tant els tallers com les conferències dirigides als pares i mares dels participants han sigut gratuïts.

El que es mostra en l´exposició és el treball realitzat durant estos mesos, que ha estat coordinat per la terapeuta Alicia Costa, i que ha comptat entre altres amb les aportacions del grafiter valencià Luce i l´il·lustrador Mauro. L´exposició es complementa amb imatges dels tallers realitzades pel fotoperiodista Miguel Lorenzo.

Els estudiants han participat en el programa després de ser seleccionats per les direccions dels centres i responsables dels gabinets psicològics dels col·legis públics Cervantes, Dr. Oloriz, Marqués del Turia, Mestalla i Nostra Senyora dónes Desamparats.

Este projecte universitari ha sigut possible gràcies al finançament de Caixa Popular i les aportacions de l´IVAJ-Generació Jove i de les Fundacions Per Amor a l´Art i Antonia Mir. A més s´ha comptat amb la col·laboració del Màster Oficial en Recerca i Tractament de Patologies associades en Drogodependències de la Universitat de València. L´exposició podrà visitar-se a la Sala Oberta fins al pròxim dia 28 de gener.

Proper focus: violència de gènere

Després de l´experiència de l´any passat, l´edició de 2018 arranca amb el focus dirigit a les joves víctimes de violència de gènere. Els tallers, que s´iniciaran el 16 de gener en el Centre Cultural La Nau, se celebraran els dimarts de 15 a 17 hores i tractaran de millorar aspectes com l´autoestima i l´assertivitat de les participants mitjançant l´experiència estètica. En els pròxims mesos es duran a terme tallers que treballaran estos aspectes a través de la música i les arts plàstiques.